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DHA İSTANBUL - KALKINMA BAKANI ELVAN: KÜRESEL EKONOMİ FARKLI FAKTÖRLERDEN DOLAYI HALA KRİZLERE KARŞI KIRILGAN BİR YAPI SERGİLEMEKTE

İstanbul DHA Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Küresel ekonomi farklı faktörlerden dolayı hala krizlere karşı kırılgan bir yapı sergilemekte

23 Kasım 2017 20:57

İstanbul DHA
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, \"Küresel ekonomi farklı faktörlerden dolayı hala krizlere karşı kırılgan bir yapı sergilemekte. Ancak
ülkeler yaşanabilecek krizlerin etkisini güçlü ekonomik politikalar ve iş birliği içerisinde hareket ederek en aza indirebilirler.\" dedi.
Elvan, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi\'nin (İSEDAK) 33. Toplantısı\'nın kapanış oturumunu yönetti.
Toplantının kapanış konuşmasını da yapan Elvan, küresel ekonomik aktivitenin, hem gelişmiş hem de yükselen piyasa ülkelerinde güçlendiğini söyledi.
Ülkelerin yapısal politikalara ağırlık vermesi gerektiğine işaret eden Elvan, aksi halde büyümenin sürdürülebilirliğinin eksik kalacağı
değerlendirmesinde bulundu.
Elvan, küresel ekonominin farklı faktörlerden dolayı hala krizlere karşı kırılgan bir yapı sergilediğine işaret ederek, şunları kaydetti:
Ancak ülkeler yaşanabilecek krizlerin etkisini güçlü ekonomik politikalar ve iş birliği içerisinde hareket ederek en aza indirebilirler.
Ülkeler ve bölgeler ekonomilerinin direncini, sağlam ekonomik politikalar ve etkin iş birlikleri ile güçlendirebilirler. Böylece de krizleri kısa sürede sağlıklı şekilde atlatabilirler. Diğer bir deyişle, kararlı politikalar sayesinde herhangi bir iç ve de dış geçici dalgalanma durumunda büyümenin dinamikleri çok büyük zarar görmeyecektir. O yüzden bizler güçlü bir uluslararası finansal ve ekonomik altyapı oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun da bölgesel ve iç politikalarla desteklenmesi gerekiyor. Bunu yapmanın arzusundayız. Hiç birimiz kendi kendine yeten bir ülke değiliz, bu yüzden de her zaman ticaretin öneminin farkında olmalıyız.
Ekonomiyi güçlendirmek için tüm çabaların sarf edilmesi gerektiğini belirten Elvan, çeşitli İSEDAK üyesi ülkelerin bu amaçlarını gerçekleştirdiğini, diğer ülkelerin de benzer adımlarla bu amaca ulaşacağını dile getirdi.
İSEDAK toplantısı kapsamındaki oturumlarda da tartışılan verimli ulaşım koridorları konusunun öneminin altını çizen Elvan, bu konunun bölgelerin ve ülkelerin birbirine bağlanmasında önemli rol oynadığını, koridorların geliştirilmesi gerektiğini anlattı.
Toplantı kapsamında kabul edilen bildirgenin, ulaştırma koridorlarının geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirten Elvan, gümrük prosedürlerinin de hızlandırılması gerektiğini aktardı.

Görüntü Dökümü:
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Lütfü Elvan\'ın açıklamaları

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