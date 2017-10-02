DHA İSTANBUL - KAĞITHANE'DE TERÖR OPERASYONU

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri Kağıthane\'de bir adrese terör operasyonu düzenledi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler Kağıthane İlçesi Nurtepe Mahallesi Cansu Sokak\'ta bulunan bir adrese bugün saat 04.00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat ekipleri de destek verdi. Operasyon sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Baskın yapılan adreste gerçekleştirilen aramalardan sonra bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli önce Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bakım ve Onarım Şefliğine götürüldü. Burada bir süre bekletilen şüpheli ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli daha sonra sorgulanmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Operasyonun içeriği hakkında henüz bilgi verilmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------

-Operasyona gidilmesi

-Polislerin binaya girmesi

-Çevrede alınan güvenlik önlemleri

-Gözaltı

-Fen işleri müdürlüğüne götürülmesi

-Genel ve detaylar