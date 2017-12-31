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DHA İSTANBUL - KAĞITHANE'DE POLİSLE ÇATIŞAN SOYGUNCU KAMERADA...

Haber Çağatay KENARLI  İSTANBUL DHA  Kağıthane'de bir marketi soymaya çalışan iki kişi ile polis arasında dün akşam çatışma çıktı

31 Aralık 2017 16:45

Haber Çağatay KENARLI  İSTANBUL DHA 
Kağıthane\'de bir marketi soymaya çalışan iki kişi ile polis arasında dün akşam çatışma çıktı.  Çıkan çatışmada bir polis ile iki şüpheli yaralandı. Şüphelilerden birinin elinde silahla market içindeki görüntüsü de güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

OLAY DÜN AKŞAM OLDU
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı sivil polis motosiklet ile markete gelerek içeri giren iki kişiden şüphelendi. Polis, kasklı şüphelilerin marketi soymaya çalıştığını fark etti. Sivil polis ikilinin arkasında soyguna müdahale etmek üzere markete girdi. Bu sırada şüphelilerle polis arasında kısa süreli bir çatışma meydana geldi.  Şüpheliler tarafından açılan ateş sonucunda B.K. isimli sivil polis bacağı ve karnına isabet eden 2 kurşunla yaralandı. Polisin açtığı ateş sırasında ise iki şüpheli yaralandı. Şüpheliler yaralı olarak motosiklete binerek marketten kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdehalesi markette yapılan polis memuru B.K. hastaneye kaldırıldı, ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri motosiklet ile kaçan Alpay G. ve henüz kimliği belirlenemeyen diğer şüpheliyi olay yerinin yakında bulunan Gümüş Sokak üzerinde yakaladı. Yaralı şüpheliler burada sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak hastanelere kaldırıldı.

KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan  şüphelilerden biri marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Çatışmada yaralanan şüphelilerden biri topallayarak bir elinde silah ile market içinde ilerlerken görülüyor. Bir süre ilerleyen şüpheli kapıya geliyor ve yere uzanıyor. Bir süre bekleyen şüpheli ardından kapıyı açarak marketten çıkıyor. 

Görüntü Dökümü
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Güvenlik kamerası
Soyguncudan görüntü
Soyguncunun marketten çıkması
Genel ve detaylar 

Geçilen görüntü
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30.12.2017 - 21.23 Haber Kodu  171230199
30.12.2017 - 22.19 Haber Kodu  171230210

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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