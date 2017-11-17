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DHA İSTANBUL - KAĞITHANE'DE MARKETTE SİLAHLI SOYGUN

Murat DELİKLİTAŞ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) Kağıthane'de, bir markete giren, yüzü maskeli ve silahlı 3 kişi, market çalışanını etkisiz hale getirdikten sonra bir miktar para ve sigarayı alarak kayıplara karıştı

17 Kasım 2017 02:39

Murat DELİKLİTAŞ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA)
Kağıthane\'de, bir markete giren, yüzü maskeli ve silahlı 3 kişi, market çalışanını etkisiz hale getirdikten sonra bir miktar para ve sigarayı alarak kayıplara karıştı.
Olay, saat 22.00 sıralarında, Talatpaşa Mahallesi Sazak Sokak\'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çalışan, marketin kapanmasının ardından bir süre daha içeride kaldı. Market çalışanı işini bitirdikten sonra dışarı çıktığı sırada, sokakta beklediği iddia edilen yüzü maskeli 3 kişi yanına geldi. Silah zoruyla içeri soktukları market çalışanını yere yatıran kişiler, kasada bulunan bir miktar para ile tezgahtaki sigaraları aldı. 
Kimliği henüz belirlenemeyen soyguncular, daha sonra, yaya olarak olay yerinden kaçtı. Marketin 6 ay önce de soyulduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:
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Soygun olan market
Polis ekipleri
Güvenlik kameralarının incelenmesi
Mahalle sakinleri
Soygun sırasında market de bulunan çalışan
Genel ve detaylar


 

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