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DHA İSTANBUL - KAĞITHANE'DE, KARISI VE BALDIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHARA KALKIŞTI

Murat DELİKLİTAŞ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA Kağıthane'de 1 yıl önce evlendiği ve 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Zerrin Demir Güvener ile baldızı Betül Demir'in kafalarına bir er el ateş ederek yaralayan Kamil Emre Güvener bir el de kendine ateş ederek intihara

15 Eylül 2017 02:36

Murat DELİKLİTAŞ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA
Kağıthane\'de 1 yıl önce evlendiği ve 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Zerrin Demir Güvener ile baldızı Betül Demir\'in kafalarına bir er el ateş ederek yaralayan Kamil Emre Güvener bir el de kendine ateş ederek intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan Zerrin Demir Güvener ile Betül Demir kurtarılamayarak hayatını kaybederken Kamil Emre Güvener\'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Olay, Kağıthane Talatpaşa mahallesi Emirgazi Caddesi Dişçi sokağı 4/8\'de akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kamil Emre Doğaner (32) 1 yıl önce evlendiği ve  6 aydır ayrı yaşadığı 22 yaşındaki Zerrin Demir ile konuşmak için kaldığı eve geldi. Güvener, evde kayınvalidesi Melehat Demir, kayınbiraderi Murat Demir, baldızı Betül Demir olduğu sırada eşi Zerrin Demir Güvener ile bir süre tartıştı. Tartışma sırasında Kamil Emre Doğaner, tabancayla eşi Zerrin Demir Güvener ile baldızı Betül Demir\'in kafalarına birer el ateş ederken bir el de kendine ateş edip intihara kalkıştı. Kayın biraderi evden kaçarken o sırada lavaboda bulunan kayınvalide Melehat Demir, çıktığında kızları ve damadının kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Melehat Demir\'in haber vermezi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Zerrin Demir Güvener Kolan Hastanesi, Betül Demir Memorial Hastanesi, Kamil Emre Güvener de Şişli Hamideye Etfal Eğitim araştırma kaldırıldı. Zerrin Demir Güvener ile Betül Demir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Kamil Emre Güvener\'in hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.
Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yakınlarıyla röp.
-Polisin çalışmaları
detaylar


 

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