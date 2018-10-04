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DHA İSTANBUL - KADIKÖY'DE YOLDA ÇÖKME: OTOBÜS MAHSUR KALDI (3)

Haber-Kamera: Ali Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi

04 Ekim 2018 21:33

Haber-Kamera: Ali Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA
Kadıköy Rıhtım Caddesi\'nde yolda çökme meydana geldi.  Bu sırada yoldan geçen özel halk otobüsünün arka tekeri çukura girerken olay nedeniyle trafik felç oldu.
Kadıköy Rıhtım Caddesi\'ndeki olay saat 17.00 sıralarında  meydana geldi. Özel halk otobüsü geçtiği sırada henüz bilinmeyen nedenlye yolda çökme meydana geldi. Özel halk otobüsün sol arka lastikleri yola gömüldü.  Herhangi bir yaralanma olmazken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle trafik felç oldu. Mahsur kalan otobüs yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.


Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Kurtarma çalışmaları
-Detaylar


 

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