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DHA İSTANBUL - KADIKÖY'DE OTOMOBİL BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN ALTINA GİRDİ; 1 ÖLÜ 3 YARALI (3)

Ozan URAL-Ramazan EĞRİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Kadıköy'de bir otomobilin belediye otobüsünün altına girmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı

18 Eylül 2017 01:03

Ozan URAL-Ramazan EĞRİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Kadıköy\'de bir otomobilin belediye otobüsünün altına girmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kadıköy\'de Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Alına bilgiye göre, Kadıköy istikametinde seyir halinde olan 34 CTL 27 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şerit değiştirerek Bostancı yönüne giden 34 TP 6739 plakalı belediye otobüsünün altına girdi. İkiye ayrılan otomobilin sürücüsü Can Ürü(21) olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçtaki 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde ve otobüsün lastikleri arasında sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Kazada yaralanan 3 kişi, Göztepe eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen ölen Can Ürü\'nün yakınları sinir krizleri geçirdi. Polis ekiplerince kapatılan cadde, olay yeri incelemesi ve araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.
Görgü tanığı bir kadın, \"Kaza olunca koşup geldim. Otobüsteki parçaları görünce motosiklet sandım. Ölen kişinin üstünü kapattılar, yaralılara da suni teneffüs yapıyorlardı. Bu caddede bu kazanın olması çok anormal.\" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Parçalanan otomobil
-Otobüs
-Yaşanan hareketlilik
-Polisin çalışmaları
-İtfaiye araçları
-Yerde yatan ceset
-Sinir krizleri geçiren yakınları
-Görgü tanığıyla röp.
-Araçların kaldırılması
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