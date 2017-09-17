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DHA İSTANBUL - KADIKÖY'DE OTOMOBİL BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN ALTINA GİRDİ; 1 ÖLÜ 3 YARALI (2)

Ozan URAL-Ramazan EĞRİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Kadıköy'de bir otomobilin belediye otobüsünün altına girmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı

17 Eylül 2017 23:24

Ozan URAL-Ramazan EĞRİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Kadıköy\'de bir otomobilin belediye otobüsünün altına girmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kadıköy\'de Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Alına bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 CTL 27 plakalı otomobil, otobüsün altına girdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken 3 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yaşanan hareketlilik


 

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