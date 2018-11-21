DHA İSTANBUL - KADIKÖY'DE İDO EYLEMİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ -İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de İDO İskelesi önünde toplanan bir grup, şirketin 1 Aralık\'tan itibaren iç hat seferlerini durdurma kararını protesto etti. Grup İDO\'nun kamulaştırılmasını istedi.

Halk Evleri üyesi 30 kişilik grup Kadıköy\'de bulunan İDO İskelesi önünde toplandı. Grup, “İDO kamulaştırılsın “ yazılı pankart açtı.

Grup yaptığı açıklamada, İDO\'nun 1 Aralık\'tan itibaren iç hat seferlerini iptal etmesine tepki gösterdi. “Kamu hizmeti özelleştirilemez\", \"Ulaşım haktır satılamaz\" yazılı dövizler de taşıyan grup, İDO\'nun kamulaştırılmasını istedi.

Grup yapılan basın açıklamasından sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Slogan atan grup

-Grup adına basın açıklaması yapılması

-Grubun açtığı pankart ve ellerindeki döviz

-Genel ve detay

