DHA İSTANBUL - KADIKÖY'DE ÇALIŞTIĞI İNŞAATIN 5'İNCİ KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

Haber - Kamera: Ramazan Eğri / İstanbul DHA

Kadıköy Acıbadem\'de çalıştığı inşaatın 5. Katından düşen işçi, hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak\'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı inşaatın son katında çalışırken dengesi kaybedip yere düşen Sait Kaya(35) olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Haberi alarak olay yerine gelen yakınları Sait Kaya\'nın öldüğü haberini alınca fenalaştı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından, Sait Kaya\'nın cesedi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgi inceleme başlattı.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri inceleme polisinin çalışması

-Yaşamanı yitiren Sait Kaya nın yakınlarının olay yerine gelmesi

-Tabutun cenaze aracına taşınması

-Olayda ölen Sait Kayanın kardeşinin kafasını cenaze aracına vurması

-Genel ve Detay

