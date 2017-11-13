DHA İSTANBUL - İSTİNAF MAHKEMESİ, BARBAROS MURATOĞLU'NUN HAPİS CEZASINI KALDIRIP BERAATİNE KARAR VERDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

İstinaf Mahkemesi, Doğan Holding Ankara İdari Temsilcisi Barbaros Muratoğlu\'nun, \"Silahlı terör örgütüne yardım etmek\" suçundan aldığı 2 yıl 1 aylık hapis cezasına ilişkin yerel mahkemenin kararını kaldırarak beraatine karar verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Doğan Holding Ankara İdari Temsilcisi Barbaros Muratoğlu\'nun \"Silahlı terör örgütüne yardım etmek\" suçundan aldığı 2 yıl 1 aylık hapis cezasına ilişkin yerel mahkemenin kararını bozdu.

2. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Muratoğlu\'na verilen 2 yıl 1 aylık hapis cezasını istinaf eden avukatların talebini incelemeye aldı.

Daire, inceleme sonucu İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin Muratoğlu\'na verdiği hapis cezasını kaldırdı. Daire, oybirliği ile Muratoğlu\'nun beraatine karar verdi.

Daire tarafından yazılan 4 sayfalık beraat kararında, Barbaros Muratoğlu\'nun, FETÖ/PDY avukat yapılanmasına dahil olan kişilerle çalıştığı kurum adına vekalet ilişkisi kapsamında görüştüğü, suç örgütünün amaçları doğrultusunda özel kasıtla hareket etmediği belirtildi.

\'SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMADIĞI GÖRÜLMEKTEDİR\'

Terör örgütüne yardım etme suçunun unsurlarının olayda bulunmadığı görüşüne yer verilen beraat kararında, FETÖ / PDY avukat yapılanmasına dahil avukatlar ile kurulan ilişkinin serbest meslek makbuzu karşılığında kurulduğu, stopaj ve KDV\'sinin ödendiği belirtilerek, \"Avukatlık hizmet bedelinin suç örgütünün amaçlarını gerçekleştirmek için verilmediği, şirketin kendi çıkarları doğrultusunda vekalet ilişkisinin kurulması nedeniyle olayda bulunması gereken suç örgütüne yardım özel kastı ile hareket edilmediği anlaşılmakla suçun unsurlarının oluşmadığı görülmektedir\" denildi.

Yargılama sonucu sanığın örgütün hiyerarşik yapılanmasına dahil olmadığının belirlendiği belirtilen beraat kararında, sanığın örgütle irtibatlı kişilerle görüşmelerinin örgüte yardım kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

BERAAT KARARI OYBİRLİĞİ İLE ALINDI

Bu nedenlerle yerel mahkemece kurulan 2 yıl 1 aylık hapis cezasına ilişkin kararın kanuna aykırı olduğu belirtilen beraat kararında, sanığın avukatlarının istinaf başvurularının yerinde olduğu, sanığın iddia kapsamında dahi örgüt adına işlediği herhangi bir suçtan bahsedilmediği, atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesi ile beraat kararı verildi.

Sanığın tutukluluk süresi nedeni ile tazminat davası açma hakkı bulunduğu hatırlatılan beraat kararında, 990 TL\'nin hazineden alınarak sanığın avukatlarına vekalet ücreti olarak ödenmesine, oybirliği ila karar verildi.



Görüntü Dökümü:

------------------

- Muratoğlu\'nun tahliye edildiğinde çekilen görüntüler