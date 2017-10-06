T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - İSTANBUL'UN KURTULUŞU

  Haber / Kamera: Özgür EREN, İstanbulDHA İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 94

06 Ekim 2017 16:59

 

Haber / Kamera: Özgür EREN, İstanbulDHA
İstanbul\'un düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yılı nedeniyle bir çok dernek ve sivil toplum örgütünün katılımıyla  Dolmabahçe Rıhtımı\'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasının ardında gruplar dağıldı.
 68\'liler Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği ve bir çok sivil toplum örgütü saat 12.30\'da Dolmabahçe Rıhtımda bir araya geldi. Gruptakiler ellerinde Türk Bayrakları ile \'Geldikleri gibi gidecekler\' ve \'Mustafa Kemalin askerleriyiz\' diye  slogan attı.  Saygı duruşu İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından basın açıklaması yapıldı. 
Grup adına basın açıklamasını okuyan 68\'liler Birliği Başkanı Namık Kemal Boya\' \"9 Eylül 1922 günü İzmir\'de düşman Anadolu\'dan savaşılarak denize dökülmüş ve kovulmuşsa da, düşmanın güzel İstanbul\'umuzu terk ettiği tarih, İzmir\'in kurtuluşundan bir yıl bir ay daha sonra, 94 yıl önce bugün, 6 Ekim 1923 tür. 6 Ekim 2017 Cuma günü , ulusal kurtuluş bilincimizi bileyerek, ulusal bağımsızlık ilkesine sımsıkı sarılarak dün silah ile kovduklarımıza  bir kez daha haykırıyor ve hangi köken, inanç ve siyasal düşüncede olursa olsunlar, ulusumuzu bu açık tehdit ve tehlikelere karşı kararlılıkla birleşmeye, kenetlenmeye çağırıyoruz\' dedi. 
Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.  

Görüntü Dökümü
-------------------
-Gruptan genel ve yakın detaylar
-Grubun ellerindeki bayraklardan detay görüntü
-Grubun slogan atması
-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
-Grup adına basın açıklaması yapan Namık Kemal Boya\'dan görüntü
-Genel ve yakın detaylar  
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KameraERENRıhtımıBasınDerneği Atatürkçü Düşünce DerneğiDolmabahçe RıhtımdaGruptakilerTürk BayraklarıKemalinMarşıBirliği Başkanı Namık Kemal BoyaEylülAnadoluEkimCumaDökümü GruptanMarşının

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24