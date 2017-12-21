DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DAKİ 'VİP DİNLEME" DAVASI... 24 KİŞİNİN MÜDAHİLLİK TALEBİ KABUL EDİLDİ 

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) adına milletvekilleri, işadamları ve gazetecilerin de bulunduğu 59 kişinin yasadışı dinlenmesiyle ilgili Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan\'ın da aralarında bulunduğu 45 kişi hakkında açılan davanın üçüncü duruşması görüldü. 24 kişinin müdahillik talebi kabul edildi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davaya, başka suçtan tutuklu 8 sanık ile tutuksuz yargılanan 4 sanık katıldı. Duruşmada hazır bulunan müşteki Bedri Baykam, 22 Haziran 2015 tarihinde iki polis başmüfettişinin dinlendiği yönünde kendisine bilgi verdiğini belirterek, \"1995\'te de telekulaktan dinlenmiştim\" dedi. Konu ile ilgili olarak 20 Ekim 2015 tarihinde de iki HSYK başmüfettişinin kendisini çağırdığını söyleyen Baykam, \"20 Ekim 2015\'te ifademi aldılar. Beni illegal şekilde dinleyen yapının, ömrümde adını duymadığım Kürşat Yılmaz gibi insanlarla ilişki içinde olduğum, terörle ilişki içinde olmuşum gibi hayali senaryolarla beni dinlediklerini öğrendim. Bunu yapanları affetmem mümkün değildir. Bu hayal mahsulü senaryoları yazan yapı maalesef Türkiye\'nin vaktini Ergenekon\'da çaldı ve 15 Temmuz darbesini yaptı. Hem dinlenmiş olmam nedeniyle hem de bu hayali senaryolar nedeniyle davaya katılma talebinde bulunmak istiyorum, kişiliğime yapılan saldırılar nedeniyle de şikayetçiyim\" dedi.

Duruşmaya katılan bir diğer müşteki Ahmet Altınel de sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme tarafından Ahmet Toksoy, Tufan Türenç, Faruk Bildirici, Mehmet Murat Yetkin, Cengiz Semercioğlu, Gülden Aydın, Nuri Mehmet Çolakoğlu, Ali İhsan Karacan, Dursun Ali Yılmaz, Mehmet Yörük, Yener Şenok, Mustafa Süzer, İsmail Küçükkaya, Uğur Dündar, Sezai Çanakçı, Nihat Genç, Muharrem İnce, Engin Ardıç, Metin Yüksel, Ergün Diler, Can Dündar, Melih Türker, Bedri Baykam ve Ahmet Altınel\'in müdahillik taleplerini kabul edildi.

CAN DÜNDAR\'IN TANIKLIK YAPMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Avukatı aracılığı ile dilekçe sunan Can Dündar, yurt dışı adresini bildirerek tanık sıfatı ile ifadesinin alınması için talepte bulundu. Mahkeme, yargılamayı etkilemeyeceği gerekçesi ile bu talebin reddine karar verdi.

Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 45 sanık FETÖ adına aralarında milletvekilleri, işadamları ve gazetecilerin de bulunduğu 59 kişiyi usulsüz dinlemekle suçlanıyor. Sanıklar Ahmet Toksoy, Tufan Türenç, Murat Yetkin, Ali İhsan Karacan, Dursun Ali Yılmaz, Ferit Şahenk, Yıldırım Ali Koç, Caroline Koç, Mehmet Ali Karamehmet, CHP\'li milletvekili Muharrem İnce, gazeteciler Murat Yetkin, İsmail Küçükkaya, Mirgün Cabbas, Can Dündar, Aslı Aydıntaşbaş, Uğur Dündar\'ın da aralarında bulunduğu 59 kişiyi yasa dışı dinlemekle suçlanıyorlar.

Fetullah Gülen, iddianamede bir numaralı sanık olarak yer alıyor. Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Tolga Güzeltaş, Ebubekir Özer ile birlikte toplam 44 polis de sanıklar arasında yer alıyor. Sanıklar için, \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\", \"Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği\", \"Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek\" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve değişen oranlarda hapis cezaları isteniyor.