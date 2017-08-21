DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DAKİ DARBE TEŞEBBÜSÜ ANA DAVASI (2)

* İstanbul Hava Harp Okulu Dekanı tutuklu sanık Kurmay Albay Ahmet Gümüş tepkiler arasında savunmasını yaptı.

* Gümüş,

\" \'Yurtta Sulh Whatsapp grubuna numaramın eklenmesiyle darbeye iştirak ettiğim iddiasını kabul etmiyorum. Gruba eklenmem bilgim, ilgim, iradem ve insiyatifim dışındadır\"

\"15 Temmuz\'da telefonum yanımda değildi, internetim de kapalıydı.Yazışmalara katılmadım\"

\"Bana ulaşmayan mesajlar yüzünden yargılanmamam, beraat etmem gerekiyor\"

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 24 sanığın yargılandığı davada dönemin İstanbul Hava Harp Okulu Dekanı tutuklu sanık Kurmay Albay Ahmet Gümüş savunmasını yaptı. Sanık Gümüş, \"Hava Harp Okulu\'ndaki darbe toplantısına katılmadım. \'Yurtta Sulh\' Whatsapp grubuna numaramın eklenmesiyle darbeye iştirak ettiğim iddiasını kabul etmiyorum. Gruba eklenmem bilgim, ilgim, iradem ve insiyatifim dışındadır. 15 Temmuz\'da telefonum yanımda değildi, internetim de kapalıydı.Yazışmalara katılmadım. Bana ulaşmayan mesajlar yüzünden yargılanmamam, beraat etmem gerekiyor\" şeklinde savunma yaptı, Gümüş\'ün savunmasına iki izleyici de bağırarak tepki gösterdi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ DE DURUŞMAYA KATILDI

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünün karşısında bulunan binada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen 5. duruşmaya gaziler, AK Parti milletvekilleri ve KADEM Genel Başkanı Sare Aydın Yılmaz\'ın da aralarında bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşu yetkilileri de izleyici olarak katıldı.

\"GÖRMÜŞ OLDUĞUMUZ ZARARLARDAN DOLAYI MÜDAHİL OLMAK İSTİYORUZ\"

Davaya müdahillik talebinde bulunan İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, darbe girişimi nedeniyle üyelerinin zarar gördüğünü belirterek, “İş dünyası olarak bunu atlattık ama uluslararası camiada gördüğümüz sıkıntıları atlatamadık. Görmüş olduğumuz zararlardan dolayı müdahail olmak istiyoruz\" dedi.

Mahkeme Başkanı , İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin de aralarında bulunduğu bazı kurumların da davaya müdahil olmak için dilekçe sunduğunu duruşma salonunda açıkladı.

BAKANLIKLARIN MÜDAHİLLİK TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

Verilen aranın ardından taleplere ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, şehit yakınları ve gaziler ile Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin suçtan doğrudan zarar görme ihtimaline binaen davaya taraf olarak katılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, İstanbul Ticaret Odası\'nın da aralarında bulunduğu diğer kurumları ise davaya katılma taleplerinin reddine karar verdi.

BİR İZLEYİCİ SALONDAN ÇIKARILDI

Daha sonra tutuklu sanık dönemin İstanbul Hava Harp Okulu Dekanı Kurmay Albay Ahmet Gümüş savunmasını yaptı.

Gümüş, \"Tüm şehitlere Allah\'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum\" diyerek savunmasına başladı. Sanık Gümüş\'ün bu sözlerine tepki gösteren bir izleyici, duruşma salonundan çıkarıldı. Mahkeme Başkanı da duruşma düzenini bozanı salondan çıkaracağını hatırlattı.

\"DARBE TOPLANTISINA KATILMADIM\"

Sanık Gümüş, Hava Harp Okulu\'nda eğitimci, akademisyen olduğunu, kalemiyle para kazandığını belirterek şunları söyledi:

\"Hava Harp okulu\'ndaki darbe toplantısına katılmadım, darbe eylemiyle ilgili toplantıdan haberdar değilim. 14-15 Temmuz\'da rutin dışı eylemim olmamıştır. Darbenin hazırlığında yer almadım.Darbeyle suçlanmam yersizdir. Darbeyle ilgili telefon görüşmesi yapmadım. \'Yurtta Sulh\' Whatsapp Grubuna numaramın eklenmesiyle darbeye iştirak ettiğim iddiasını kabul etmiyorum. Gruba eklenmem bilgim, ilgim, iradem ve insiyatifim dışındadır. Tek taraflı bir işlemdir. Beni grubu ekleyen Mehmet Murat Çelebioğlu\'nu da tanımıyorum. Telefona ne şekilde eklendiğimi de bilmiyorum. 15 Temmuz\'da telefonum yanımda değildi, internetim de kapalıydı. Yazışmalara katılmadım. Bana ulaşmayan mesajlar yüzünden yargılanmamam, beraat etmem gerekiyor.\"

\"BU İDDİANAMEYİ ASKERİ SAVCI HAZIRLASAYDI BEN VE FETHİ ALPAY SANIK OLMAZDIK\"

15 Temmuz Darbe girişimi gecesi hava unsurları konusunda eski Hava Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Fethi Alpay\'a yardım ettiği iddiasını da redden sanık Ahmet Gümüş, \"Bu iddianameyi askeri savcı hazırlasaydı ne ben ne de Fethi Alpay burada sanık olmazdık. Okulda gerekli telsiz cihazlar yoktur. Pilotlara emir vermemiz mümkün değildir. Hava araçlarını kullananlar da ifadelerin de benim adımı zikretmemişlerdir\" diyerek, darbe girişiminin ardından Ayvalık\'a kaçtığı iddialarını da kabul etmedi.

MAHKEME BAŞKANI : HERKESİN AĞZINA BANT BAĞLAYAMAM

Bir kadın izleyici de \"Eşimi öldürdünüz, \'Ben yapmadım, orada yoktum\' diyorsunuz\" diyerek sanık Gümüş\'e tepki gösterdi. Tepki gösteren kadın duruşma salondan ayrılırken, sanık Ahmet Gümüş de \"Hakaretler devam ederse,bu şartlar altında savunmama devam edemeyeceğim\" dedi. Mahkeme Başkanı da \"Herkesin ağzına bant bağlayamam\" dedi ve izleyicilerin duruşma düzenini bozmaması konusunda tekrar uyardı. Bir müşteki avukatının \"Fetullah Gülen\'i tanıyor musunuz?\" sorusuna sanık Gümüş, \"Sizin kadar tanıyorum\" şeklindeki cevabı duruşmada tartışmalara neden oldu. Mahkeme Başkanı da \"Soruya soruyla cevap vermeyin, susma hakkınızı kullanabilirsiniz, size haklarınızı ifadenize başlamadan önce hatırlatmıştım\" diyerek sanık Gümüş\'ü uyardı. Bir Avukatın, \"Amerika\'ya gittiniz mi, en son ne zaman gittiniz?\" şeklindeki sorusuna da sanık Gümüş, cevap vermek istemediğini söyledi. Duruşma sanık Gümüş\'ün çapraz sorgusuyla devam ediyor.







