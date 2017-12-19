DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DAKİ "VİP DİNLEME" DAVASI BAŞLADI

Yüksel KOÇ / İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına milletvekilleri, işadamları ve gazetecilerin de bulunduğu 59 kişinin yasadışı dinlenmesiyle ilgili FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan\'ın da bulunduğu 45 kişi hakkında açılan davaya başlandı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davaya başka suçtan tutuklu 9 sanık ile tutuksuz yargılanan 5 sanık ve tarafların avukatları katıldı.

ALİ FUAT YILMAZER: CEZAEVİNDE OLDUĞUM İÇİN BEYAN EDECEĞİM ADRESİM YOK

Duruşma sanıkların kimlik tespiti ile başladı. İlk olarak başka suçtan tutuklu yargılanan eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer\'in kimlik tespiti yapıldı. Kayıtlı olduğu adresi sorulan Ali Fuat Yılmazer, \"Cezaevinde olduğum için şu anda beyan edeceğim bir adresim yok\" diye yanıtladı. Şu anda Silivri Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesinde tutuklu olduğunu söyleyen Yılmazer, emekli olduğunu ve aylık gelirinin de 3.500 TL olduğunu beyan etti. Yılmazer, Çanakkale\'de de adına kayıtlı tarla bulunduğunu söyledi.

Müştekilerden ressam Bedri Baykam da duruşma salonunda müştekilere ayrılan bölümde duruşmayı takip ediyor. Duruşma diğer sanıkların kimlik tespiti ile sürüyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 45 sanık FETÖ adına aralarında milletvekilleri, işadamları ve gazetecilerin de bulunduğu 59 kişiyi usulsüz dinlemekle suçlanıyor. İşadamları Ferit Şahenk, Yıldırım Ali Koç, Caroline Koç, Mehmet Ali Karamehmet, CHP\'li milletvekili Muharrem İnce, gazeteciler Murat Yetkin, İsmail Küçükkaya, Mirgün Cabbas, Can Dündar, Aslı Aydıntaşbaş, Uğur Dündar\'ın da aralarında bulunduğu 59 kişiyi yasa dışı dinlemekle suçlanıyorlar.

Fetullah Gülen, iddianamede bir numaralı sanık olarak yer alıyor. Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Tolga Güzeltaş, Ebubekir Özer ile birlikte toplam 44 polis de sanıklar arasında yer alıyor. Sanıklar için, \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\", \"Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği\", \"Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek\" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve değişen oranlarda hapis cezaları isteniyor.

Görüntü Dökümü:

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- Yılmazer\'in arşin görüntüsü

