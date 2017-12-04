DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMLERİ

Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ-Ersan SAN/İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı polis ekipleri, \'Yeditepe Huzur\' adı altında il genelinde 34\'üncü asayiş denetimi gerçekleştirdi. Polisler denetimlerde, önceden belirlenen noktalarda şüpheli araçları durdurarak arama ve kimlik kontrolü yaptı.

Denetim yapılan noktalardan bazıları Beyoğlu ve Fatih ilçeleriydi. Denetimlere İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Polisler şüpheli görülen araçlar üzerinde arama yaptı. Denetimler kapsamında araçlardaki vatandaşlar ve şüpheli görülen kişilerin de üzeri aranıp, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aramalara özel eğitimli narkotik köpeği de destek verdi. Aramalar devam ederken özel harekat timleri de uzun namlulu silahlarla çevrede güvenlik tedbiri aldı. Öte yandan bir polis helikopteri de uygulamaya destek verdi. Havadan koordinasyon sağlayan helikopter bazı noktalardan görüntü ve fotoğraf kaydı aldı.

İstanbul\'un tüm ilçelerini kapsayan asayiş uygulamasının gece geç saatlere kadar devam edeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

---------

-Çeşitli denetim noktalarından görüntüler

Şişli denetim noktası

-Gelen araç araması

-GBT Sorgulaması

-Arac içindekilerin üst araması

-Helikopter görüntüsü

-Denetime katılan köpekten detaylar

-Genel ve detaylar

