T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA YARIN ULAŞIM YÜZDE 50 İNDİRİMLİ

Gökhan ÇELİK - İSTANBUL(DHA) - Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yarın İstanbul'da toplu ulaşım araçları yüzde 50 indirimli olacak

21 Eylül 2018 19:59

Gökhan ÇELİK - İSTANBUL(DHA) - Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yarın İstanbul\'da toplu ulaşım araçları yüzde 50 indirimli olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu etkinlikler kapsamında İBB Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlik kapsamında vatandaşlar, İETT, şehir hatları ve özel deniz toplu taşıma araçları, Metro İstanbul bünyesindeki bütün raylı sistemler ile füniküler, Otobüs A.Ş. ve Özel Halk Otobüsleri\'nde yüzde 50 indirimli yolculuk yapabilecek. Ayrıca,  İstanbullular sahip oldukları istanbulkart\'ı okutmak suretiyle \"Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemleri\'nden\" de yüzde 50 indirimli faydalanabilecek.
 “Avrupa Hareketlilik Haftası\", 2002 yılından bu yana Avrupa ve dünya genelinde birçok şehirde kutlanıyor. Bu kapsamda yapılan etkinliklerle, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GökhanAvrupa Hareketlilik HaftasıBüyükşehir BelediyesiBuUlaşım Daire BaşkanlığıMetroOtobüsHalk OtobüsleriAyrıcaBisiklet Paylaşım SistemleriHareketlilik Haftası"Avrupa
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24