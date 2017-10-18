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DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU 

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta birçok adrese operasyon düzenledi

18 Ekim 2017 06:31

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt\'ta birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde Esenyurt\'taki birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Yeşilkent Mahallesi 708 sokakta bulunan 4 katlı apartmanın dördüncü katındaki bir daireye özel harekat timleriyle birlikte baskın yapan ekipler içeride aramalar yaptı. Aramalar sırasında polis ekipleri sokak başlarında önlem aldı. Operasyon kapsamında  çok sayıda kişi gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler sivil polis araçlarıyla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra Fatih Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. 

Görüntü Dökümü:
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-Operasyon yapılan ev
-Özel harekat timlerinin önlemi
-Zırhlı polis aracından görüntü
-Gözaltına alınan şüphelilerin hastaneye getirilmesi
-Şüphelilerin hastaneden ayrılması
-Genel ve detaylar

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