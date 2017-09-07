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DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA TAKSİ ÜCRETLERİNE YÜZDE 15 ZAM

İSTANBUL DHA  Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) yapmış olduğu yeni düzenleme ile İstanbul'da taksi ve taksi-dolmuş ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldı

07 Eylül 2017 19:56

İSTANBUL DHA 
Ulaşım Koordinasyon Merkezi\'nin (UKOME) yapmış olduğu yeni düzenleme ile İstanbul\'da taksi ve taksi-dolmuş ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldı.  
Daha önce taksilere iki yıl üzerine yüzde beş oranında zam yapıldığını belirten İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Yahya Uğur şunları söyledi:
“Taksimetre ücretlerine iki yıl üzerine zam adı altında yüzde beş oranında düzenleme yapılması artan giderlerimizin yanında bizleri çok zorlayan bir durum olmuştu. Yaptığımız başvurular ve görüşmeler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyemiz taksicilerin çalışma şartlarını görmezden gelmemiş ve her yıl yaşanan zam polemiğini sonlandırmıştır. Bizler için her yıl zam yapılacak olmasının karara bağlanması son derece önemlidir. Belirlenen oran da esnafımıza nefes aldıracaktır. İBB yetkililerimize kendim ve esnafım adına müteşekkirim.\"
Ulaşım Koordinasyon Merkezi\'nin (UKOME) yapmış olduğu yeni düzenleme ile artık taksimetre ücretlerine her yıl Eylül ayında düzenli olarak TEFE-TÜFE, asgari ücret ve yakıta gelen zam oranlarının ortalaması alınarak zam yapılacak. İTEO Başkanı Uğur zam oranı ile ilgili müşterilerin taksicilerin çalışma şartlarını da düşünerek anlayış göstermelerini beklediklerini belirtti.
Yeni düzenlemeye göre taksi ücretlerinin açılışı 4 TL, km başına 2.5 TL. kısa mesafe ücreti 10 TL. oldu.
 

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