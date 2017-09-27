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DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ…(2)

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA İstanbul'un bazı kesimlerinde sağanak yağmur şiddetini arttırdı

27 Eylül 2017 20:26

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
İstanbul\'un bazı kesimlerinde sağanak yağmur şiddetini arttırdı. Sarıyer taraflarında yağmur şiddetini arttırdı. Aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika etkili olan yağmur nedeniyle yollar su kapladı. Trafikte seyreden araçlar ilerlemekte güçlük çekerken yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Öğrenci servisinden inen iki kız öğrenci yol kenarından sel halinde akan su nedeniyle kaldırıma geçmekte zorluk yaşadı.  Bazıları otobüs duraklarına sığındı.

Görüntü Dökümü:
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-Yağmur görüntüsü
-Yolları su kaplaması
-Araçların güçlükle ilerlemesi
-Yayaların güçlükle ilerlemesi
 

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