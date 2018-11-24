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DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU: 12 GÖZALTI

    Haber: İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

24 Kasım 2018 14:42

 

 

Haber: İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce, PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

27 Kasım\'da örgütün sözde kuruluş yıldönümü olduğu bahanesiyle Molotof kokteylli, EYP\'li saldırı eylemi arayışında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 6 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

 

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