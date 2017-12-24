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DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI...

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu

24 Aralık 2017 12:35

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA
İstanbul\'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Kartal Çarşı Mahallesi\'nde yağan kar zemini beyaza bürüdü. Park halindeki araçların üzeri kar oldu. Bir mahalle sakini,  “Kar yağdı. Biraz geç geldi. Kalktım, uyandım, sevindim.  Hava soğudu pislikler de gitti. İstanbul güzel karla uyandı bu sabah dedi. Yağan kar ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yağan kardan görüntü
-Araç üzerindeki kardan görüntü
-Yerlerdeki karlardan görüntü
-Mahalle sakiniyle röp.
-Evleri üzerindeki kar
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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