DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA İLK DERS ZİLİ ÇALDI

* İstanbul Valisi Vasip Şahin,

\"Önümüzdeki dönem artık inşallah TEOG türü sınavlar da kalkacak. Öğretmen, bilgi, sevgi ve öğrenci ilişkisi çok öne çıkacak\"

\"Bizim okullarımız hem kendi mekanlarıyla, hem de civarlarıyla birlikte güven ortamı olmak durumunda. Her türlü sıkıntıdan, tehditten, kötü alışkanlıktan ve suçtan mahsur tutulmak zorunda. Bu anlamda yapmış olduğumuz çalışmalarla 3 bin 940 okulda görev yapmak üzere bin 72 kolluk ekibimiz görevlendirildi\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

İstanbul\'da yaklaşık 2 milyon 800 bin öğrenci ders başı yaptı.

2017-2018 eğitim öğretim yılı açılış töreni, 31 Mayıs\'ta Şırnak\'ta helikopter kazasında şehit olan Kurmay Albay Gökhan Peker\'in adının verildiği, Çatalca Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker İlkokulu\'nda İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, şehit Albay\'ın eşi Nilay Peker ile öğrenciler ve veliler katılımıyla gerçekleşti.

Törende kısa bir konuşma yapan şehit Albay\'ın eşi Nilay Peker, “Biz manevi olarak şehitlerin ölmediği zaten biliyoruz. Fakat isimlerinin bu şekilde yaşatılması ile de gelecek kuşaklarında onları tanımasının sağlanmasının, şehitlik olgusunun öneminin ortaya konulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum\" dedi.

“3 BİN 940 OKULDA GÖREV YAPMAK ÜZERE BİN 72 KOLLUK EKİBİMİZ GÖREVLENDİRİLDİ\"

Vali Vasip Şahin de törende bir konuşma yaparak, “Bir defa bizim okullarımız hem kendi mekanlarıyla, hem de civarlarıyla birlikte güven ortamı olmak durumunda. Her türlü sıkıntıdan, tehditten, kötü alışkanlıktan ve suçtan mahsur tutulmak zorunda. Bu anlamda yapmış olduğumuz çalışmalarla 3 bin 940 okulda görev yapmak üzere bin 72 kolluk ekibimiz görevlendirildi. Bunlar ekip olarak çalışıyorlar. Hem jandarma bölgesinde, hem polis bölgesinde görev yapıyorlar. Polisimizin ve jandarmamızın yürüteceği çalışmalar. Her bir okulumuz bir polis memuruna zimmetlenmiş durumda adeta\" dedi.

“ÖĞRETMEN, BİLGİ, SEVGİ VE ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ ÇOK ÖNE ÇIKACAK\"

Vali Şahin, “Öğretmenlerimizden teslim ettiğimiz bu küçük beyinleri, nadide varlıklarımızı geleceğe çok iyi hazırlamalarını bekliyorum. Onlara sadece bilgiyi vermesinler aynı zamanda sevgilerini de versinler, kalplerini de açsınlar. Eğer kalpten kalbe yol oluşturabilirsek, çocuk yüreği ile öğretmenimizin o sevgi dolu yüreği arasındaki yolu inşa edebilirsek inanın biz başarının yüzde 70-80\'ini sağlamış oluruz. Ondan sonra gerisi bilgi ile tecrübe ile doğru orantılı. Onu zaten siz veriyorsunuz, vereceksiniz. Önümüzdeki dönem artık inşallah TEOG türü sınavlar da kalkacak. Öğretmen, bilgi, sevgi ve öğrenci ilişkisi çok öne çıkacak. Ben öğretmenlerimizden fedakarlıklarını biraz daha artırarak çocuklarımıza bir anne-baba, bir öğretmen-öğrenci şefkati içerisinde buluşmalarını ve o şefkati onlardan esirgememelerini özellikle rica ediyorum\" şeklinde konuştu.

2 MİLYON 800 BİN ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI

Şahin\'in konuşmasının ardından, ilkokul 4. sınıf öğrencileri, 1. sınıfa yeni başlayanlara çiçek verdi. Şahin ve şehit Albay\'ın eşi Peker temsili okul zili çaldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Şahin ve Yelkenci sınıfları dolaşarak öğrencilere okul çantası hediye etti. İstanbul\'da yaklaşık 2 milyon 800 bin öğrenci ders başı yaparken, 245 bin öğrenci ise ilk kez okula başladı.

Görüntü Dökümü:

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- Nilay Peker\'in konuşması

- Öğrencilerin törene katılanlara kolonya tutması

- Vali Şahin\'in konuşması

- Öğrencilerin çiçek vermesi

- Temsili okul zilinin çalınması

- Açılış kurdelesinin kesilmesi

- Valinin sınıfları gezmesi

- Sınıfların gezilmesi

- Detaylar

