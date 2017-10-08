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DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI 15 DERECE BİRDEN DÜŞTÜ...

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA İstanbul'da hava sıcaklığı 15 derece birden düştü

08 Ekim 2017 13:47

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA
İstanbul\'da hava sıcaklığı 15 derece birden düştü. İstanbul\'da akşam saatlerinde başlayan yağmur bu sabahta etkili oldu. Taksim\'de yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslandı, yanlarında şemsiye taşıyanlar ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundu. Dün hava sıcaklığı  Üsküdar\'da 27, Kadıköy\'de 26, Florya\'da ise 25.8 derece olarak ölçülmüştü. 

Görüntü Dökümü:
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Yağmurda yürüyenler
-Şemsiyesi olanların şemsiyelerini açması
-Taksim\'den görüntü
-Genel ve detaylar 

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