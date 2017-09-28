DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞMUR HAYATI FELÇ ETTİ

Mehmet İlkay ÖZER- Hakan KAYA-Özgür EREN-Uğur AYAZSIN / İSTANBUL (DHA)

İstanbul\'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle Beşiktaş\'ta yol çökerken, Sarıyer\'de evlere su bastı, araçlar yolda kaldı.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur İstanbul\'un bazı ilçelerinde etkili oldu. Yağmur nedeniyle Beşiktaş, Küçükbebek Caddesi\'nde göçme meydana geldi. Yolun göçtüğünü gören sürücüler ise geri dönmek zorunda kaldı. Sarıyer\'de ise sağanak yağış nedeniyle Baltalimanı Hisarüstü Caddesi Viyadüğü\'nde mazgalların tıkanması nedeniyle oluşan su birikintisinde araçlar yolda kaldı. Belediye ekipleri tarafından vidanjörlerle biriken su tahliye edilirken, ekipler tıkanan mazgalları temizledi. Sarıyer Karanfil Sokak\'ta ise tıkanan mazgallar nedeniyle yolda su birikintileri oluştu araçlar yolda kaldı, bazı evlere ise su bastı.

Görüntü Dökümü

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-Beşiktaşta yolun çökmesi

-Araçların geriye dönmesi

-Viyadük altında kalan araçlardan genel ve yakın detaylar

-Belediye işçilerinin yolda temizlik yapması

-Su basan evlerden genel ve yakın detaylar

-İkamet sahiplarinin evdeki suyu tahliye etmeye çalışması

-Evdeki eşyaların su içinde kalması

-Çöken yolun lastikler ile kapatılması

-Evini su basanlar ile röportajlar

-Yolun su ile dolması ve araçların geri dönmesi

-Genel ve yakın detaylar

