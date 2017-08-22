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DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA DOLU ALARMI. KAPALI OTOPARKLAR TIKA BASA DOLDU

  Cengiz ÇOBAN, İstanbulDHA Art arda yayınlanan hava durumu uyarıları İstanbullar'ın çok farklı tedbir almasına neden oldu

22 Ağustos 2017 13:22

 


Cengiz ÇOBAN, İstanbulDHA
Art arda yayınlanan hava durumu uyarıları İstanbullar\'ın çok farklı tedbir almasına neden oldu.. Bunda geçtimiz günlerde yaşanan sıradışı dolu yağışı, bu yağışın özellikle otomobillerde yol açtığı hasarların etkisi var.  Otomobillerini bugün yaşanması beklenen dolu yağışından kaçırmak isteyen sürücüler Üsküdar\'da kapalı otoparklara akın etti.  Bu bölgede otoparklar ağzına kadar doldu hatta kapılarını da kapattı. Kapılarını kapatıp artık otomobil almayan parklardan biri de 4 katlı bu otopark. Kapıya kadar gelip \"dolu\" tabelasını gören İstanbullu sürücüler bir başka otopark arayışına giriyor. 
Otopark çalışanı    “Dolu yağacak dediler otopark tamamen dolu. Daha önce bu kadar yoğunluk hiç olmadı.Meteorolojinin uyarı nedeniyle otoparkımız doldu\" diye konuştu.
 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Katlı otoparktan görüntü
-Dolu yazısı
-Otoparktaki araçlardan görüntü
-Otopark içinde yer arıyan sürülerden görüntü
-Sürücüler ile röp
-Otoparka gelen dolu olduğu için ayrılan sürücülerden görüntü
- -Genel ve detay görüntüler

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