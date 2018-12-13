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DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 12 GÖZALTI

  Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

13 Aralık 2018 11:58

 

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

İstanbul\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Sultanbeyli, Bağcılar, Başakşehir, Bahçelievler, Arnavutköy ve Avcılar\'da 15 ayrı adrese gece saatlerinde yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, DEAŞ\'a eleman temini ve lojistik destek arayışı içinde oldukları belirtildi.

 

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