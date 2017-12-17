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DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR MAÇ DOLAYISIYLA KAPATILACAK...

Haber: İstanbul DHA Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar yarın 17

17 Aralık 2017 18:27

Haber: İstanbul DHA
Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar yarın 17.00\'den itibaren trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"18.12.2017 günü saat 20.00\'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi\'nde oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş. - Kardemir Karabükspor, İlhan CAVCAV Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası ile ilgili saat 17.00\'den itibaren trafiğe kapatılacak yollar aşağıda belirtilmiştir.\"

Trafiğe Kapatılacak Yollar:
-D-100 Güney yol Boğaziçi Köprüsünden geliş Üsküdar- Harem ayrımından İtibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Spor Kompleksi\'ne kadar gelen Güney bağlantı yolu,
-Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım),
-Bağdat Caddesi, (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Spor Kompleksi arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından itibaren Kızıltoprak Recep Peker Caddesi Kavşağı\'na kadar olan kısım).

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