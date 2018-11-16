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DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA BAZI ÖĞRETİM ÜYELERİNE GÖZALTI (4)

Haber: Müslim SARIYAR - İstanbul (DHA) - İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda bazı öğretim üyeleri gözaltına alındı

16 Kasım 2018 13:27

Haber: Müslim SARIYAR - İstanbul (DHA) - İSTANBUL\'da düzenlenen operasyonda bazı öğretim üyeleri gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi.
Anadolu Kültür Derneği Başkanı Osman Kavala\'nın da tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında yapıldığı belirtilen operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay, Anadolu Kültür Derneği Başkan vekili Yiğit Ekmekçi, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Hakan Altınay, Anadolu Kültür Genel Koordinatörü Asena Günal ve danışmanları Çiğdem Mater ile Meltem Aslan\'ın da bulunduğu öğrenildi.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan isimlerin sorgulanmak üzere İstanbul Emnilet Müdürlüğü\'ne götürüleceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü:
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-Tarhanlı ve  Tanbay\'ın arşiv görüntüleri

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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