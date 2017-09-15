DHA İSTANBUL -  İSTANBUL'DA "KURT KAPANI 8" OPERASYONU (3)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ- Hasan YILDIRIM - Mustafa ÖZDABAK - Özgür EREN - Hüseyin ASLIYÜCE İSTANBUL-DHA

İstanbul\'da 115 noktada 2 bin polisin katılımıyla \"Kurt Kapanı 8\" denetimi yapıldı.

Bir çok noktada asayiş ve terör olayları gibi konuları önleme amaçlı; yaya ve araç denetlemesi yapıldı. Bostancı İDO İskelesi ve çevresinde şüpheli görülen araçlar durdurularak detaylı arama yapıldı. Şüpheli görülen kişilerin de kimlikleri kontrol edildi.

Beşiktaş Vapur İskelesi önünde de önlem alan polis ekipleri iskeleye gelen şüpheli kişilerin üzerini ve çantalarını aradı. Şüpheli araçlar durdurularak kontrol edildi. Yolcuların üst aramasını yapan ekipler Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. \'MAYA\' isimli polis köpeği de araçlarda uyuşturucu araması yaptı.

BEYZBOL SOPASINA EL KONULDU

Denetim kapsamında Atatürk Havalimanı iç hatlar Terminali geliş katında şüpheli bulunan araçlar durdurularak güvenlik arama noktasına yönlendirildi. Araçlar ekipler tarafından titizlikle arandı. Araç kullanıcıları ise GBT kontrolünden geçirildi. Aramalar sırasında araçlardan birinde beyzbol sopasına el konuldu. Uygulamaya takılan Burak Bilmek \" Yolcularım geliyor. Diyarbakır\'dan, çok iyi bir uygulama vatandaşın emniyette olması için\" şeklinde konuştu.

Eşini karşılamaya gelen Serdar Sarı ise \" Gayet güzel bir uygulama memnunuz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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///BOSTANCI İDO İSKELESİ

-Polis ekiplerinden görüntü

-Şüpheli araçların durdurulması

-Araçlarda arama

-Şüpheli görülen kişilerin aranması

-GBT kontrolü

-Genel ve detay görüntüler



////////////BEŞİKTAŞ

Polislerin güvenlik önlemleri

Beşiktaş Vapur İskelesi\'nden görüntü

Yolcuların aranması

Polislerin araçları durdurması

Araçların aranması

GBT yapılması

Araçların \'MAYA\" isimli köpekle aranması

Genel ve detaylar



////////////// ATATÜRK HAVALİMANI

-Polislerin araçları durdurma görüntüsü

-Vatandaşların araçlardan iniş görüntüsü

-Araçların aranma görüntüsü

- Burak Bilmek röp görüntü

-Serdar Sarı röp

-genel ve detay görüntü

