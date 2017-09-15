DHA İSTANBUL -  İSTANBUL'DA "KURT KAPANI 8" OPERASYONU (1)

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL-DHA

İstanbul\'da 115 noktada 2 bin polis \"Kurt Kapanı 8\" denetimi yapıyor.

Bir çok noktada asayiş ve terör olayları gibi konuları önleme amaçlı; yaya ve araç denetlemesi yapılıyor. Şüpheli görülen araçlar durdurularak detaylı arama yapılıyor. Şüpheli kişilerin de kimlikleri kontrol ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis ekiplerinden görüntü

-Şüpheli araçların durdurulması

-Araçlarda arama

-Şüpheli şahısların aranması

-GBT çeklimesi

-Genel ve detay görüntüler



