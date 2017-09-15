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DHA İSTANBUL -  İSTANBUL'DA "KURT KAPANI 8" OPERASYONU (1)

  Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL-DHA İstanbul'da 115 noktada 2 bin polis "Kurt Kapanı 8" denetimi yapıyor

15 Eylül 2017 18:22

 

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL-DHA
İstanbul\'da 115 noktada 2 bin polis \"Kurt Kapanı 8\" denetimi yapıyor.
Bir çok noktada asayiş ve terör olayları gibi konuları önleme amaçlı; yaya ve araç denetlemesi yapılıyor. Şüpheli görülen araçlar durdurularak detaylı arama yapılıyor. Şüpheli kişilerin de kimlikleri kontrol ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Polis ekiplerinden görüntü
-Şüpheli araçların durdurulması
-Araçlarda arama
-Şüpheli şahısların aranması
-GBT çeklimesi
-Genel ve detay görüntüler
 
 

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