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DHA İSTANBUL - İSTANBUL'A DÖNÜŞLER BAŞLADI, TRAFİK YOĞUNLUĞU GÖZLENMİYOR

İdris TİFTİKÇİ / İstanbul DHA Bayram tatilini memleketlerinde geçiren İstanbullular, dönüşe geçti

03 Eylül 2017 20:50

İdris TİFTİKÇİ / İstanbul DHA
Bayram tatilini memleketlerinde geçiren İstanbullular, dönüşe geçti. Bu saat itibariyle İstanbul\'da trafik yoğunluğu gözlenmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik yoğunluk haritası verilerine göre, İstanbul\'da yoğunluk yüzde 27 olarak görülüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüleri\'nde trafik biraz yoğun seyrediyor. Tatilcilerin dönüşüyle yoğunlaşabileceği beklenen Çamlıca Gişelerinde trafik akıcı görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Çamlıca Gişelerinden trafik görüntüsü

 

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