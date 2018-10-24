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DHA İSTANBUL - İSTANBUL YENİ HAVALİMANI'NA ULAŞIM 2 AY YÜZDE 50 İNDİRİMLİ (1)

İstanbul DHA İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,  "29 Ekim'den başlayarak 2 ay boyunca İstanbul Yeni Havalimanı'na yolcu taşıyan otobüslerin ücreti yüzde 50 indirimli olacak" dedi  Görüntü Dökümü; ---------- -Arşiv 

24 Ekim 2018 18:01


İstanbul DHA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,  \"29 Ekim\'den başlayarak 2 ay boyunca İstanbul Yeni Havalimanı\'na yolcu taşıyan otobüslerin ücreti yüzde 50 indirimli olacak\" dedi 

Görüntü Dökümü;
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-Arşiv 

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DHA İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt UysalEkimYeni HavalimanıDökümü; Arşiv
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