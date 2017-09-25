T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - İSTANBUL VALİLİĞİ : İBB MECLSİNİN YENİ BELEDİYE BAŞKANI SEÇİMİ İÇİN PERŞEMBE TOPLANMASI UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İBB meclisinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Perşembe saat 15

25 Eylül 2017 00:27

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA
İstanbul Valiliği\'nden yapılan açıklamada, İBB meclisinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Perşembe saat 15.00\'te toplanmasının uygun görüldüğü bildirildi.
İstanbul Valiliği\'nden yapılan açıklama şöyle:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Makamı, Sayın Dr. Kadir Topbaş\'ın istifası nedeniyle boşalmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu\'nun 45. Maddesi hükümleri doğrultusunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin, yeni Belediye Başkanı\'nı seçmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 28.09.2017 Perşembe günü Saat: 15.00\'te toplanması Valiliğimce uygun görülmüştür.
Anılan yer, tarih ve saatte, 5393 sayılı Belediye Kanununun 45. Maddesinde belirtilen usullere uygun olarak yapılacak toplantıya Belediye Meclis Üyelerinin katılımları hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu\'nun ilgili hükümleri gereğince ilanen duyurulur.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gülseli KENARLIDHA İstanbul ValiliğiBüyükşehir Belediye BaşkanlığıPerşembeValiliğiBüyükşehir Belediye Başkanlığı Makamı Sayın Dr Kadir TopbaşBelediye KanunuMaddesiBüyükşehir Belediye MeclisininBelediye Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24