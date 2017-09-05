DHA İSTANBUL - İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI İRFAN FİDAN: HAKİM VE SAVCILARIMIZ HİÇ OLMADIĞI KADAR BAĞIMSIZDIR, TARAFSIZDIR...

* İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan,

\"Adli yargı sınırlarımız içerisinde 5 bin 191\'i tutuklu, 2 bin 663\'ü adli kontrollü olmak üzere 10 binin üzerinde Fetullahçı Terör Örgütü mensubu şüpheli hakkında soruşturma ve yargılamalar devam etmektedir\"

\"Terör irtibatı nedeniyle Hakim ve Savcılar Kurulu\'nca meslekten ihraç edilmesine karar verilen 4 binin üzerinde hakim ve savcıdan, 441\'i tutuklu olmak üzere 1029 tanesinin adli soruşturması Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte, yargılamaları da terörle yetkili İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerince yapılmaktadır\"

\"Şunu hassaten ifade etmek isterim ki; hakim ve savcılarımız hiç olmadığı kadar bağımsızdır, hiç olmadığı kadar tarafsızdır onur ve haysiyetine düşkündür. Tamamen vicdani kanatlerine göre hüküm vermektedir. Bu gerçeği Türkiye Cumhuriyeti düşmanlarıyla ve terör örgütleriyle iş birliği açığa çıkan, kendisini sözde barış gönüllüsü, sözde sivil toplum kuruluşu yetkilisi olarak tanıtan etki ajanlarının hezayanları gölgeleyemecektir\"

İhsan YALÇIN / İstanbul DHA

Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'nda yeni adli yılın açılış töreni düzenlendi. Adliyenin fuaye alanında düzenlenen törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan,

İstanbul İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Başsavcıvekilleri, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz\'ın babası Hakkı Kiraz, hakim ve savcılar ile çok sayıda adliye personeli katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı.

\"10 BİNİN ÜZERİNDE FETÖ MENSUBU ŞÜPHELİ HAKKINDA YARGILAMALAR DEVAM ETMEKTEDİR\"

Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmalarıyla ilgili bilgi veren Başsavcı İrfan Fidan, \"Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin anayasal düzeninin ve meşru hükümetinin hedef alındığı 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturmalara başlanmış ve kamu davaları açılmıştır. Adli yargı sınırlarımız içerisinde 5 bin 191\'i tutuklu, 2 bin 663\'ü adli kontrollü olmak üzere 10 binin üzerinde Fetullahçı Terör Örgütü mensubu şüpheli hakkında soruşturma ve yargılamalar devam etmektedir\" dedi.

\"4 BİNİN ÜZERİNDE HAKİM VE SAVCIDAN...\"

Başsavcı Fidan sözlerini şöyle sürdürdü: \"Terör irtibatı nedeniyle Hakim ve Savcılar Kurulu\'nca meslekten ihraç edilmesine karar verilen 4 binin üzerinde hakim ve savcıdan, 441\'i tutuklu olmak üzere 1029 tanesinin adli soruşturması Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte, yargılamaları da terörle yetkili İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerince yapılmaktadır. Soruşturmaları yürütülen 301\'i tutuklu, 81\'i adli kontrollü olmak üzere 382\'si hakkında kamu davası açılmış olup yargılanmalarına başlanmış, diğerleri hakkında soruşturma devem etmektedir. Ayrıca Fetullahçı Terör Örgütü\'nün; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa illerini kapsayan Marmara Bölgesi Mülkiye Yapılanması\'na ilişkin 29\'u tutuklu 81 eski vali ve kaymakam hakkındaki soruşturma da Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde yürütülmekte, yargılamaları da İstanbul Terör Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından icra edilmektedir.\"

\"ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ SAHTE RÜYALAR UYDURARAK KAÇAMAYAN ÖRGÜT ÜYELERİNİ UYUTMAKTADIR\"

\"Soruşturma ve yargılamalar, insan hak ve hürriyetlerin uygun, hiç kimsenin haysiyet ve onuru rencide edilmeden, Anayasa\'nın 138. maddesinde ifadesini bulan; görevlerinde bağımsız, kanuna ve hukuka uygun olarak tamamen vicdani kanaatlerine göre hüküm veren hakim ve savcılar tarafından icra edilmektedir\" diyen Başsavcı İrfan Fidan, \"Şunu hassaten ifade etmek isterim ki; hakim ve savcılarımız hiç olmadığı kadar bağımsızdır, hiç olmadığı kadar tarafsızdır onur ve haysiyetine düşkündür. Tamamen vicdani kanaatlerine göre hüküm vermektedir. Bu gerçeği Türkiye Cumhuriyeti düşmanlarıyla ve terör örgütleriyle iş birliği açığa çıkan, kendisini sözde barış gönüllüsü, sözde sivil toplum kuruluşu yetkilisi olarak tanıtan etki ajanlarının hezeyanları gölgeleyemeyecektir. Bu hezeyanları seslendirenlerin amacının da kahraman güvenlik güçleri tarafından izbe yuvalarında yakalanan ve adalet teslim edilen her türlü terör örgütü mensubu ve yöneticisinin masumlaştırılma çabası olduğu da gözlerden kaçırılmamalıdır. Terör örgütlerini taşeron olarak kullananlar ve bunların yerli destekçileri tarafından üstünü örtme çabalarına rağmen 15 Temmuz kanlı bir darbe girişimidir. Fetullahçı Terör Örgütü\'nün taşeronluğunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti düşmanları tarafından planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Amaç; Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarını işgal etmek ve aziz milletini esir etmektir. Büyük Türk milletinin azmi ve kahramanca direnişiyle bertaraf edilmiştir. Etki ve gücü soruşturmalar ve güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarıyla geriletilen örgüt mensubu ve yöneticileri bulundukları karanlık dehlizlerden çıkmak için siyasi destek arayışına girmişlerdir. Başarısız darbe girişimi öncesi ve sonrasında arkalarına bakmadan hizmetkarı oldukları ülkelere kaçan örgüt yöneticileri sahte rüyalar uydurarak kaçamayan örgüt üyelerini uyutmaktadır\" ifadelerini kullandı. Tören, alanda verilen kokteylin ardından sona erdi.

ÜST DÜZEYDE ÖNLEM

Bu arada törenin yapıldığı sırada polis de adliyede geniş güvenik önlemi aldı. Adliyenin birçok noktasına özel harekat timleri ve sivil polislerin konuşlandırıldığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Açılış törenine katılanlar

-İrfan Fidan\'ın konuşması

-Alınan güvenlik önlemleri

-Genel ve detaylar