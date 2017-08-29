DHA İSTANBUL - İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ'NİN YENİ BİNASI HİZMETE AÇILDI

Haber-Kamera : Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

Geçtiğimiz yıldan bu yana Kartal\'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'nda faaliyet gösteren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi\'nin Kartal Cevizli\'de yapılan binası hizmete açıldı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi\'nin Türkiye\'deki iş yükünün yüzde 40\'ına baktığını belirten İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu, son teknolojinin kullanıldığı binanın maliyetinin de 160 milyon TL\'yi geçtiğini söyledi.

Marmara Bölgesi\'nde 6 ilin mahkemelerinin kararlarına üst mahkeme sıfatı ile bakacak olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Kartal Cevizli\'de yapılan binası hizmete açıldı. 3 katı yeraltında olan bina 6 bloktan oluşuyor. Binanın A Blok olan protokol bloğu, 3\'ü yeraltında olmak üzere 10 kattan, 23 ceza ve 37 hukuk dairesinin faaliyet göstereceği B-C-D-E blokları 5\'i yerüstünde 3\'ü yer altında olmak üzere 8 kattan oluşuyor. F Blok ise bir büyük duruşma salonu ve bir konferans salonu olmak üzere iki salondan oluşuyor. Büyük duruşma salonu 200 kişilik, gerektiğinde duruşma solonu olarak kullanılacak şekilde dizayn edilen konferans salonu ise 230 kişilik.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu, binanın protokol girişinde düzenlediği bilgilendirme toplantısında ile binayı basın mensuplarına tanıttı. Binanın temelinin 26 Aralık 2013 tarihinde atıldığını söyleyen Başsavcı Salihoğlu, \"Şu an içinde bulunduğumuz İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 6 Blok ve 110.000 metrekare kapalı alanı olacak şekilde inşaa edilmiştir\" dedi.

Binada kendisi ile birlikte toplam 27 savcının görev yapacağını söyleyen Başsavcı Salihoğlu, \"İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı 23 Ceza ve 37 Hukuk dairesinden oluşuyor. 1 Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı, 60 Daire Başkanı ve 189 üye hakim görev yapacaktır. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya ve Kocaeli illerinde ilk derece mahkemeleri tarafından verilen tüm kararların İstinaf yeridir.\" dedi.

Başsavcı Salihoğlu, binanın teknolojinin son imkanları ile yapıldığını söyledi. Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Başsavcı Salihoğlu, \"Böyle güzel bir binanın hakim ve savcıların hizmetine sunulmasını gururla karşılıyorum. Güzel şeyler olacak. Adli tatildeyiz, gelen dosya, giden dosya hakkında sayısal bir şey vermek istemiyorum ama gerçekten başarı çok üst seviyede devam ediyor. Türkiye\'nin yüzde 40 işine İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri bakıyor. Ve gelen çıkan işe baktığımızda yüzde 80\'leri geçen bir başarı olduğunu görüyoruz. Bu yükselerek hızla devam edecek\" dedi.

Başsavcı Salihoğlu, dosyaların Yargıtay\'a gitmeden burada kesinleşme oranına ilişkin bir soru üzerine, bu soruya 2-3 ay sonra yine basın mensupları ile yapacağı toplantıda yanıt vereceğini söyledi.

EN SON TEKNOLOJİ BURADA

Başsavcı Salihoğlu, daha sonra basın mensupları ile birlikte makam odasına giderek burada fotoğraf verdi. Başsavcı Salihoğlu, toplantı odasında adliyeye ilişkin olarak hazırlanan sinevizyon gösterisini basın mensupları ile birlikte izledi. Başsavcı Salihoğlu, sinevizyon gösterisi öncesi yaptığı, \"Bu gördüğünüz binanın yapım değeri 160 milyonu geçmiş belki de. Hiçbir şey esirgenmeden en son sistem, en son teknoloji burada var. Ortam olarak hakim ve savcı arkadaşlarımızın çok rahat çalışacağı yerler. Bize de arkadaşlar olarak çok çok çalışıp güzel kararlar altına imza atmak kalıyor\" dedi.

Başsavcı Salihoğlu, makam odasının önünde kendisine takdim edilen hediyelere ilişkin bilgi verdi. Daha sonra İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Ender Keskin basın mensuplarına binayı gezdirdi.

Görüntü Dökümü:

------------

-Adliye binasının ön ve arka cephelerinin genel görüntüsü

-Protokol bloğu olarak kullanılan A Bloktan genel görüntüsü binasının girişinden genel görüntü

-Başsavcı Hadi Salioğlu\'nun A Blok girişindeki konuşması

-Başsavcı Hadi Salihoğlu\'nun adliye koridorunda görüntüsü

-Başsavcı Salihoğlu\'nun adalar manzaralı makam odasına girişi

-Makam odasında fotoğraf vermesi

-Toplantı odasında adliyeye ilişkin sinevizyon gösterisi ve gösteri öncesi Başsavcının kısa konuşması

-Savcı Ender Keskin ile adliye binasında gezi

-Koridor, duruşma salonu görüntüsü

-Duruşma salonu olarak da kullanılmak üzere dizayn edilmiş 230 kişilik konferans salonundan görüntü



