DHA İSTANBUL - İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS ETKİLİ OLUYOR

Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)- İstanbul Boğazı\'nda ve bazı bölgelerde sabaha karşı sis etkili oluyor.

Özellikle İstanbul Boğazı\'nda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de görünmez hale geldi.

Sis Taksim Meydanı ve Fatih\'te de etkili oldu.

Görüntü Dökümü:

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- Haliç köprüsünden siste ilerleyen araçlar

- Cevizlibağ metrobüsden görüntü

- Cevizlibağ D-100 Karayolu\'nda siste ilerleyen araçlar

- Genel ve detaylar

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-Taksim meydanı

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü

-Fatih Sultan Mehmet Möprüsü

-Boğazdan geçen tekne

-Köprüde oluşan sis izleyen vatandaş

-Genel ve Detaylar