T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS ETKİLİ OLUYOR

Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)- İstanbul Boğazı'nda ve bazı bölgelerde sabaha karşı sis etkili oluyor

21 Ekim 2017 08:43

Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)- İstanbul Boğazı\'nda ve bazı bölgelerde sabaha karşı sis etkili oluyor.

Özellikle İstanbul Boğazı\'nda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de görünmez hale geldi.
Sis Taksim Meydanı ve Fatih\'te de etkili oldu. 

Görüntü Dökümü: 
--------------------------
- Haliç köprüsünden siste ilerleyen araçlar
- Cevizlibağ metrobüsden görüntü
- Cevizlibağ D-100 Karayolu\'nda siste ilerleyen araçlar 
- Genel ve detaylar
-----------------------------
-Taksim meydanı
-15 Temmuz Şehitler Köprüsü
-Fatih Sultan Mehmet Möprüsü
-Boğazdan geçen tekne
-Köprüde oluşan sis izleyen vatandaş
-Genel ve Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan KAYAAli Kerem BENGİSoner HASIRCIOĞLUİSTANBULDHABoğazıTemmuzKöprüsüFatih Sultan Mehmet KöprüsüSis Taksim MeydanıFatihDökümü  HaliçCevizlibağCevizlibağ D100 KarayoluGenelKöprüsü Fatih Sultan Mehmet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24