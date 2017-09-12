DHA İSTANBUL - İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI'NDA CİHAZ KONTROLÜ TRAFİK YARATTI

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Atatürk Havalimanı\'daki seyrüsefer cihazlarının kontrolü için yapılan kalibrasyon çalışmaları nedeniyle hava trafiğinde aksamalar yaşandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi\'ne (DHMİ) ait uçakla yapılan kalibrasyon (flight check) çalışmaları nedeniyle uçakların iniş ve kalkışlarında gecikmeler yaşandı .Uçaklar belli süre havada tur atmak zorunda kalırken Atatürk Havalimanı\'na iniş yapması gereken 5 uçak yakıt kritiğine girince çevre meydanlara yönlendirildi. Kalkış yapacak olan uçaklar ise kuyruk oluşturdu Test çalışmalarının ve kontrollerin sona ermesinin ardından seferler normale döndü.

