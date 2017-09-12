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DHA İSTANBUL - İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI'NDA CİHAZ KONTROLÜ TRAFİK YARATTI

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)  İstanbul Atatürk Havalimanı'daki  seyrüsefer cihazlarının kontrolü için yapılan kalibrasyon çalışmaları nedeniyle hava trafiğinde  aksamalar yaşandı

12 Eylül 2017 20:35

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA) 
İstanbul Atatürk Havalimanı\'daki  seyrüsefer cihazlarının kontrolü için yapılan kalibrasyon çalışmaları nedeniyle hava trafiğinde  aksamalar yaşandı.
Devlet  Hava Meydanları İşletmesi\'ne (DHMİ) ait  uçakla yapılan kalibrasyon (flight check) çalışmaları   nedeniyle  uçakların iniş ve kalkışlarında gecikmeler yaşandı .Uçaklar belli süre havada tur atmak zorunda kalırken  Atatürk Havalimanı\'na iniş yapması gereken 5 uçak yakıt kritiğine girince   çevre meydanlara yönlendirildi. Kalkış yapacak olan uçaklar ise kuyruk oluşturdu Test çalışmalarının ve kontrollerin sona ermesinin ardından seferler normale döndü. 
 

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