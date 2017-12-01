T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - İÇİNDEN ÇIKILMAZ HAL ALINCA SÜRÜCÜLER TRAFİK POLİSLİĞİNE SOYUNDU

Harun UYANIK / İSTANBUL DHA İstanbul Bağcılar'da, trafik içinden çıkılmaz hal alınca bazı sürücüler araçlarından inerek, trafik polisliğine soyundu

01 Aralık 2017 23:13

Harun UYANIK / İSTANBUL DHA
İstanbul Bağcılar\'da, trafik içinden çıkılmaz hal alınca bazı sürücüler araçlarından inerek, trafik polisliğine soyundu.
Bağcılar Hüseyin Karaaslan Caddesi üzerinde birkaç yolun kesiştiği noktada olmayan trafik ışıklarının yol açtığı karışıklık, sürücüleri çileden çıkartıyor. Hemen hemen her akşam iş çıkışı tekrar eden görüntüler, DHA kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, araçlarından inen bazı sürücüler ile çevrede bulunan kişilerin, trafik polisliğine soyunup yolu açmaya çalışmaları görülüyor.

Görüntü dökümü:
----------------------
-Trafik yoğunluğu
-Oluşan karışıklık
-Bazı sürücülerin trafik polisliğine soyunması
Detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Harun UYANIKDHA İstanbul BağcılarBağcılar Hüseyin Karaaslan CaddesiHemenDHAGörüntülerdeGörüntü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24