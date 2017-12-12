DHA İSTANBUL - İBB MECLİSİ'NDE RIZA SARRAF'IN YALISININ "NE ZAMAN YIKILACAĞI" SORULDU

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA

ABD\'de yargılanan Rıza Zarrab\'ın kaçak bölümleri olduğu tespit edilen yalılarına ilişkin konu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi\'nde gündeme geldi. CHP\'li meclis üyeleri Deniz Erzincan, Nadir Ataman ve Hüseyin Sağ tarafından verilen önergede, söz konusu yapıların ne zaman yıkılacağı soruldu. Konuya ilişkin söz alan İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Yardımcısı Faruk Aydın, “Söz konusu yalı ile ilgili encümen kararı alınmış durumda. Yasal süreç devam ediyor. O gün de gelecektir\" diye konuştu.

İBB Meclisi\'nde konuşan CHP\'li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, “Casus Rıza\'ya ait Beykoz\'da bulunan Tarihi Mehmet Arif Bey Yalısı ve yine Üsküdar Kanlıca\'da bulunan tarihi köşk ile ilgili Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından 2 bin 708 metrekare kaçak tespiti var. Zarrab, ABD\'de hakkında yapılan suçlamaları kabul etti. Bu yalı ve köşkteki imara aykırılıkların yıkılması gerekiyor. Nam için yıkılması gerekiyor. Bu adamın daha neyini bekliyoruz?\" dedi.

AK PARTİ\'DEN AÇIKLAMA: KARAR ALINDI, O GÜN DE GELECEKTİR

Daha sonra söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Yardımcısı Faruk Aydın, “Söz konusu yalı ile ilgili encümen kararı alınmış durumda. Yasal süreç devam ediyor. O gün de gelecektir diye düşünüyorum\" dedi.

Aydın\'ın konuşmasının ardından; CHP\'li meclis üyeleri Deniz Erzincan, Nadir Ataman ve Hüseyin Sağ tarafından verilen soru önergesi, İBB Meclisi\'nde oy birliği ile kabul edilerek İBB Başkanı Mevlüt Uysal\'a sunuldu.

CHP\'Lİ SAĞ: YIKIMIN YAPILMASINI BEKLİYORUZ

Meclis\'teki oturumun ardından DHA\'ya konuşan Hüseyin Sağ, şunları söyledi:

“Öncelikle Rıza Sarraf ABD\'de şu anda yargılanmakta. Türkiye Cumhuriyeti resmî makanları Rıza Sarraf\'ı casus ilan etti. Bizim de Rıza Sarraf ile ilgili yalısı ve diğer köşkü ile ilgili savcılığa suç duyurumuz vardı. Savcılık, Rıza Sarraf hakkında her iki suçtan dolayı 10\'ar yıl dava açtı. Diğer bir davalı taraf da Ebru Gündeş, yalıda. Biz şunu söylüyoruz: Madem bu adam Türkiye Cumhuriyeti\'ne zarar verdi, casus olarak ilan edildi. İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü Mevlüt Uysal\'a bağlı. Biraz önce önerge verdik. Casuslukla suçlanan Rıza\'nın yalılarının ve köşkünün imara aykırı olan yerlerini yıkın. Yıkın ki Boğaziçi İmar Müdürlüğü\'nün tuttuğu tutanaklar da yerine getirilsin. Encümen kararı da alınmış. Encümen kararlarının gereklerini iki yıldır yapmıyorlar. Artık herhalde casus ilan edildikten sonra yapılacağını umuyorum. Şimdi yıkımın yapılmasını bekliyoruz.\"

Görüntü Dökümü:

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-İBB CHP Meclis Üyesi Hüseyin Sağ\'ın konuşması

-İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Yardımcısı Faruk Aydın\'ın cevabı

-Meclis salonundan genel görüntüler

-Hüseyin Sağ röportajı

