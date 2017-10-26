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DHA İSTANBUL - İBB BAŞKANI MEVLÜT UYSAL'DAN YAĞIŞ AÇIKLAMASI(1) 

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Afet Koordinasyon Merkezi(AKOM)'daki çalışmaları yerinde denetledi

26 Ekim 2017 02:21

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Afet Koordinasyon Merkezi(AKOM)\'daki çalışmaları yerinde denetledi. Uysal burada yaptığı açıklamada, \"Çatalca\'da 4 köyümüzde 23 ev su taşmasıyla zarar gördü. Orada da önemli hasar yok. Çatalca\'da dere taşkınları oldu. Ekipler, yolları kapatarak tedbir aldı. Şu anda Çatalca\'da yağmur miktarı 127 kilograma çıktı ancak yağmurun şiddeti düşmeye başladı. Merkez\'de 30 kilogram civarında gece şiddetlenmesi beklenmiyor.\" dedi.


Görüntü Dökümü;
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-Uysal\'ın çalışmaları denetlemesi
-Açıklama yapması

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