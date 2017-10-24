DHA İSTANBUL - IATA; TÜRKİYE 2036 YILININDA HAVA TAŞIMACILIĞINDA İLK 10'DA... 

Haber - Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA

Türkiye önümüzdeki 20 yılda hava taşımacılığında dünyanın 10 ülkesi arasına gireceğini öngören Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği(IATA) 2036 yılı tahmini verilerini açıkladı.

275 Havayolunu temsil eden ve küresel hava trafiğinin yüzde 83\'ünü oluşturan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği(IATA), dünya genelinde hızlı büyüyen havacılık sektörünün önümüzdeki 20 yıl içerisindeki gelişimine ilişkin verilerini resmi sitesinde açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye\'nin 2036 yılında dünya hava taşımacılığında ilk 10 ülke arasına girmesi bekleniyor.

119 MİLYON YOLCU

Havacılık sektöründe en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer alan Türkiye, 2036 yılına kadar toplam yolcu pazarına 119 milyon yeni yolcu ekleyerek yılda 196 milyon yolcu taşır hale gelecek. Böylece havacılık pazarında en büyük 9\'uncu ülke olacak.

2036 YILINDA ÜLKE SIRALAMASI

Hava yolcu taşımacılığında en büyük ilk 10 ülke sırasıyla Çin, ABD, Hindistan, Endonezya, İngiltere, Japonya, İspanya, Almanya, Türkiye ve Tayland olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

SEYAHAT EDEN YOLCU SAYISI İKİ KAT ARTMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

IATA verilerine göre; bu yılsonuna kadar 4 milyar civarında olması beklenen yolcularının 2036\'da iki katına çıkarak 7,8 milyar olarak gerçeklemesi bekleniyor.