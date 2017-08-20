DHA İSTANBUL - HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ ŞİLE'DE SAHNE ALDI

Nurcan KIRCALI / İstanbul, DHA

Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici Şile’nin Ağva Mahallesinde Belediye Başkanlığı’nın düzenlediği konserde sahne aldı. \"Ağva\'da şenilik var\" adıyla organize edilen Ağva Meydanındaki Şenlendirci\'nin konserini, çok sayıda kişi izledi. Konseri izleyenler arasında bulunan Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu da Şenlendirici\'ye teşekkür ederek, şile bezi gömlek hediye etti.

Görüntü Dökümü:

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- Konserden görüntüler

- Tabakoğlu\'nun teşekkürü

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