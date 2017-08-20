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DHA İSTANBUL - HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ ŞİLE'DE SAHNE ALDI

  Nurcan KIRCALI / İstanbul, DHA  Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici Şile’nin Ağva Mahallesinde Belediye Başkanlığı’nın düzenlediği konserde sahne aldı

20 Ağustos 2017 20:38

 

Nurcan KIRCALI / İstanbul, DHA 
Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici Şile’nin Ağva Mahallesinde Belediye Başkanlığı’nın düzenlediği konserde sahne aldı.  \"Ağva\'da şenilik var\" adıyla organize edilen Ağva Meydanındaki Şenlendirci\'nin konserini, çok sayıda kişi izledi. Konseri izleyenler arasında bulunan Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu da Şenlendirici\'ye teşekkür ederek,  şile bezi gömlek  hediye etti.

Görüntü Dökümü:
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- Konserden görüntüler
- Tabakoğlu\'nun teşekkürü
- Detaylar 

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