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DHA İSTANBUL - (Havadan Görüntülerle)DOLU VE FIRTINANIN YIKTIĞI AĞAÇLARIN YERİNE YENİLERİ DİKİLDİ

Haber - Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL(DHA)  İstanbul'da geçtiğimiz yaz etkili olan dolu yağışı ve fırtına nedeniyle birçok ağacı yıkılan Koşuyolu Parkı yeniden ağaçlandırıldı

02 Kasım 2017 22:46

Haber - Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL(DHA) 
İstanbul\'da geçtiğimiz yaz etkili olan dolu yağışı ve fırtına nedeniyle birçok ağacı yıkılan Koşuyolu Parkı yeniden ağaçlandırıldı. Sivil toplum kuruluşları ve çocukların katıldığı ağaç dikme töreninde konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu fırtına yıkılan ağaçların yerine 70 ağaç diktiklerini söyledi.
İstanbul\'da 27 Temmuz 2017 tarihinde yaşanan dolu yağışı ve fırtınada parktaki 45 ağaç hasar görürken bunlardan 27\'si kökünden sökülerek devrilmişti. Kadıköy Belediyesi tarafından parkın yeniden ağaçlandırılması için yapılan çalışmalarda bugün parka 70 ağaç daha dikildi. Sivil toplum kurululuşları ve çocukların katıldığı törenin ardından ağaçlar yerine dikildi, park yeniden yeşil görüntüsüne kavuştu. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu \"Fırtınanı yıktığı her ağaç için iki ağaç dikiyoruz. Koşuyolu parkı eski yeşil görünümüne kavuşacak.\" dedi.

Görüntü dökümü:
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-Ağaç dikme etkinliğinin havadan görüntüler
AKTÜEL
-Ağaç dikme etkinliğinden görüntüler
-Etkinliğe katılan çocuklar
-Belediye başkanı Aykurt Nuhoğlu röp.
ARŞİV(Havadan görüntüler)
-Dolu yağışının ardından devrilen ağaçlar
-Devrilen araçların kaldırılması

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