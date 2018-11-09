T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - HATİCE CENGİZ: CEMAL'İ SON ARZUSUNDAN MAHRUM ETTİLER

Haber: Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA - Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, gündemdeki iddiaları değerlendirdi

09 Kasım 2018 06:04

Haber: Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA - Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğu\'nda öldürülen Gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, gündemdeki iddiaları değerlendirdi. Cesedin eritilerek yok edildiği iddiası karşısında \"Bunu yapanlar insan olabilir mi?\" diye soran Cengiz, Kaşıkçı\'nın Medine\'ye defnedilmesi arzusundan da mahrum edildiğini yazdı.
Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğu\'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın nişanlısı Hatice Cengiz, ortaya atılan \"Kaşıkçı\'nın öldürüldükten sonra eritilerek yok edildiği\" iddialarına ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Cengiz, Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
\"Sevgili Cemal\'in öldürüldükten sonra eritilerek yok edildiğine dair haberlere dair yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade etmek için yeterli kelime bulamıyorum. Bizi vasiyetinde olduğu gibi Medine\'ye defninden bile mahrum ettiler. Gerçekten bunu yapanlar insan olabilir mi?\"

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber Ertan KILIÇDHASuudi ArabistanBaşkonsolosluğuGazeteci Cemal KaşıkçıHatice Cengiz TwitterCesedinCengiz Kaşıkçı MedineSuudiCemal KaşıkçıHatice CengizTwitterCengiz Türkçe ArapçaCemalBiziMedineGerçekten
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24