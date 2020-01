DHA İSTANBUL - HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI LÜTFÜ SAVAŞ 'ZEYTİN DALI HAREKATININ HATAY'A ETKİLERİNİ ANLATTI

DHA İSTANBUL - HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI LÜTFÜ SAVAŞ \'ZEYTİN DALI HAREKATI\'NIN HATAY\'A ETKİLERİNİ ANLATTI

Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İSTANBUL, DHA

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, \"Komşunuz huzurluysa size pek sıkıntısı olmaz. Bu nedenle bir an önce savaşın bitmesini istiyoruz. Şu anda Afrin\'de terör grupları var. Gittikçe de artan bu gruplar, hem Suriye\'nin hem de bizim sınır güvenliğimize sıkıntı çıkartıyorlar. Türkiye\'nin haklı olarak yaptığı bu harekatın sağlıklı ve hızlı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz\" dedi

Lütfü Savaş, bu yıl 22\'ncisi düzenlenen EMITT Turizm Fuarı\'nda Hatay\'ın temsil etmek üzere Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi\'ndeydi. Başkan Savaş, 6\'ncı gününde Afrin\'de terör unsurlarına yönelik gerçekleştirilen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın Hatay\'a etkilerini, DHA\'ya değerlendirdi.

Hataylılar\'ın beş, altı yıldır savaşın gölgesinde yaşamaya alışkın olduğunu ancak Afrin operasyonunun ilk iki gününde bir tedirginlik yaşandığını belirten Savaş, \"Ancak, biz normal hayatımıza devam ediyoruz. Hepimizin amacı, Türkiye\'nin sınır güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması ve oradaki terör unsurlarının ayıklanmasıdır. Ayrıca en önemli konuların başında da Suriye\'nin toprak bütünlüğünün elde edilmesidir\" diye konuştu.

\"HEM SURİYE\'NİN HEM DE BİZİM SINIR GÜVENLİĞİMİZE SIKINTI ÇIKARTIYORLAR\"

YENİ BİR GÖÇ DALGASI OLUR MU?

Harekatın ardından Suriye\'den Hatay\'a yeni bir göç dalgasının olup olmayacağıyla ilgili Başkan Savaş, \"Hatay, şu anda 500 bin Suriyeli\'yi barındırıyor. Son 8 aydır, devletimiz İdlib\'in yakın, Suriye sınırı içerisinde ama bize de yakın güvenli bir bölge oluşturup, sınıra gelen bütün insanların, iaşesini, barınmasını ve ihtiyaçlarını temin ediyor. Altı yıllık bir tecrübemiz var. Çok yüksek seviyede bir göç dalgası beklenmiyor ama devletimiz bu refleksi orada oluşturduğu için hazırlıklı bir yapı var. Eğer Suriye\'den sınırımıza gelen olursa onların da ihtiyaçları orada olacak, her türlü ihtiyaçları karşılanacaktır\" ifadelerini kullandı.

\"BİR AN ÖNCE BİTSİN İSTİYORUZ\"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, Zeytin Dalı Harekatı\'nın etkisinin daha çok Hatay\'a bağlı Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı gibi sınır bandında yaşandığını kaydederek şunları söyledi:

İlk günü akşamında Suriyeli bir arkadaşımız, Kırıkhan\'dan Reyhanlı\'ya ailesiyle gelirken hayatını kaybetti. Yine Kırıkhan\'da bir kardeşimiz hayatını kaybetti. Operasyon sırasında 3 şehidimiz var. Dün akşam iki tane olduğunu daha duyduk. Tabii bunlar bizi üzüyor. Savaşın içinde ve gölgesinde olan bölgelerin yüzde 100 güvenli olmasından bahsedemezsiniz. Hemen sınırımızdaki Kırıkhan, Hassa, Reyhanlı bandını bu Afrin operasyonu etkiliyor. Bir an önce bitsin istiyoruz. İnsanlarımız az da olsa tedirgin. Dün, camiye(Kilis) roket düştü iki şehidimiz ve yaralılarımız var. Bunlar kimsenin hoşuna gitmiyor. Ancak şu da var; geç olsa da yapılan bir harekat var. Şu ülkenin veya bu ülkenin terörü ya da teröristi olmaz. Terörist her zaman teröristtir. En önemli şey, bizim sınırlarımızın güvenli olmasıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır güvenliğimiz için bu harekatı başlatmıştır. Umudumuz beklenen sonucun en az zayiatla alınmasıdır.\"

\"EMITT FUARI\'NA HATAY\'IN GÜZELLİKLERİNİ TAŞIDILAR\"

Öte yandan, EMITT Turizm Fuarı\'na ilişkin açıklamalarda bulunan Lütfü Savaş, Hatay\'ın güzelliklerini fuara taşıdıklarına dikkat çekti. Savaş, \"Buraya iki önemli konuyla geldik. Bunlardan birincisi, botanikte EXPO 2021 Hatay\'da yapılacak. İkincisi ise Hatay, dünyadaki 26\'ncı \'gastronomi şehri\' oldu. Bu iki konunun esas kaynağı Hatay\'ın kendisidir, kültür, medeniyet ve tarih birikimidir. Turizmde 2017, hem gastronomi hem de Expo nedeniyle tam \'pike\' yaparken, tabii Hatay 5 yıldır savaşın gölgesinde turizmde, sanayide tarım ürünlerinin pazarlanması anlamında çok sıkıntı çekmiştik. Ancak son altı ayda bütün bu sıkıntıları yavaş yavaş üzerimizden atarken, bu savaş komşumuzda kızıştı. İnşallah Afrin Harekatı da amacına hasıl olduktan sonra bölgemizde savaş biter\" dedi.

