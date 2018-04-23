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DHA İSTANBUL - HASTANENİN KAFETERYASINDA ÇIKAN YANGIN PANİK YARATTI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA -  Üsküdar'da bulunan ve eski adı Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) olan Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi'nin kafeteryasında yangın çıktı

23 Nisan 2018 06:55

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA -  Üsküdar\'da bulunan ve eski adı Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) olan Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi\'nin kafeteryasında yangın çıktı. Hastanede korku ve paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sündürüldü.
Yangın, saat 03.00 sıralarında Selimiye Mahallesi\'nde bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin bahçesindeki kafeterya bölümünde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tek katlı kafeterya kullanılamaz hale geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeni ise uzman itfaiye erlerinin yapacağı incelemelerin ardından belli olacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması
-Kafeteryanın içinden görüntüler
-Ekipleri kafeterya içindeki çalışmaları
-Hastane dışından genel görüntü
-Genel ve detay görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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