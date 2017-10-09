DHA İSTANBUL - HANZADE DOĞAN BOYNER VE NİSREEN EL HASHEMİTE KONFERANS ÖNCESİNDE KIZ ÇOCUKLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Taner YENER - İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA

Aydın Doğan Vakfı, UNFPA, UNICEF ve UN Women\'ın, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu\'nun ortaklığında 11 Ekim\'de düzenleyeceği Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı öncesinde çocuklar İstanbul\'da bir çalıştay gerçekleştirdi. Çalıştayın kapanışında, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner ve konferans için İstanbul\'da bulunan, Irak\'lı bilim insanı Dr. Nisreen El Hashemite de çocuklarla bir araya geldi.

Holiday Inn Şişli Oteli\'nde 6-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştaya, Fethiye/Üzümlü, Van/Bahçesaray, Konya/Ereğli ve Gümüşhane/Kelkit\'teki \'Baba Beni Okula Gönder\' yurtlarında kalan, Aydın Doğan İletişim Meslek Lisesi\'nde eğitim gören ve Türk Kızılayı\'nın Toplum Merkezleri\'nden çocuklar katıldı. 14-18 yaş aralığındaki 53 öğrenci, çocuk hakları ve çocuk katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve katılım gibi konular hakkındaki görüşlerini dile getirdi. UNICEF\'in organizasyonunu üstlendiği çalıştayda çocuklar ayrıca “Gençliğin Sesi\" Dijital Haritalandırma Eğitiminde, \'Dijital Ortamda Uyulması Gereken Temel Güvenlik Kuralları\', \'Değişim Öncüsü Olmanın Yolları\' başlıklarında grup çalışmaları gerçekleştirdi. 11 Ekim\'deki Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı\'nda çalıştay bildirgesi kamuoyuna açıklanacak. Çalıştayın kapanışında, Aydın Doğan Vakfı (ADV) Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner ve konferans için İstanbul\'da bulunan, Iraklı bilim insanı Dr. Nisreen El-Hashemite, ADV Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı çocuklarla bir araya geldi.

BOYNER VE HASHEMİTE ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE HALAY ÇEKTİ

Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci korosunun konseri ile başlayan ve oldukça renkli görüntülerin yaşandı. Öğrencilerle sohbet eden Hanzade Doğan Boyner ve Dr. Nisreen El Hashemite koronun seslendirdiği şarkı ve türkülerle diğer öğrencilerle birlikte dans ettiler ve halay çektiler.

BOYNER: “ÇÖZÜM YOLLARI BULDUĞUMUZU ÜMİT EDİYORUM\"

Öğrencilere hitaben iki gün süren çalıştay nedeniyle gösterdikleri çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, “Toplumda cinsiyet eşitliği nasıl çözülür. Çözüm yolları bulduğunuzu ümit ediyorum. Çarşamba günü konferansta sizin çalışmalarınızın sonuçlarını da yer vereceğiz.ö dedi. Korodaki öğrencilerin kendilerini oldukça duygulandırdığını ifade eden Boyner, “Bence çalıştaya harika bir nokta koyduk. Burada dans ederek, şarkılarla, türkülerle tek ümidimiz gençler başka söyleyecek bir şey yok. İyi ki varsınız.\" diye konuştu.

HASHEMİTE: \"HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN\"

Nisreen El Hashemite konuşmasında Hanzade Doğan Boyner, Aydın Doğan Vakfı ve UNICEF çalışanlarına yapmış oldukları faaliyetlerden dolayı çok teşekkür etti. Öğrencileri çok şanslı olduklarını söyleyen Hasmite, “Sizlere böyle fırsatlar sunulması çok büyük bir şans bunu ifade etmek isterim. Öncelikle hepinizin bu fırsatı değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Aydın Doğan Vakfı gibi böyle güzel bir desteğe erişim sağlayabildiğiniz için çok şanslınız. Bu fırsatı lütfen çok iyi kullanın. Her zaman hayal kurun, hayalperest olun, hayallerinizin peşinden gidin. Bilin ne isterseniz o olabilirsiniz. Ben çocukluğumdan beri çok hayal kuran bir insanım sınır yok benim hayallerimde gökyüzüne bakarım gökyüzünde iki tane mi yıldız var. Daha aşağıda olan için değil daha yüksekteki olmak için hayal kurarım. Lütfen bunu unutmayın. Ne olmak isterseniz onu olabilirsiniz.\" şeklinde konuştu.

Tören, Boyner ve El Hashemite\'nin öğrencilerle birlikte pasta kesmesinin ardından sona erdi. Boyner ve El Hashemite öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sürdürülebilir kalkınma için büyük önem taşıyan konularda iki gün boyunca çeşitli çalışma ve tartışmalar yapan öğrenciler, görüşlerini içeren bir de bildirge hazırladı. Çocukların bildirgesi, 11 Ekim\'de İstanbul Hilton Oteli\'nde düzenlenecek Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı\'nda kamuoyuna açıklanacak.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Hanzade Doğan Boyner ve Nisreen El Hashemite etkinliği izlemesi

-Çocuk korosunun şarkı ve türkü seslendirmesi

-Hanzade Doğan Boyner ve Nisreen El Hashemite çocuklarla halay çekmesi

-Etkinlikten detaylar



