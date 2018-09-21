DHA İSTANBUL - HABER TAKİP GÜNDEMİ

09.30-11.15

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Banliyösü test sürüşlerini başlatacak, Maltepe Operasyonu Kontrol Merkezi\'nde incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

10.00

15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak\'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın

yargılandığı FETÖ\'nün medya yapılanmasının \"darbe çağrışımı\" davası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden görülecek.

DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

(aktüel görüntülerle)

1- ENİS BERBEROĞLU CEZAEVİNDEN ÇIKTI

- Berberoğlu eşi Oya Berberoğlu\'na sarılarak hasret giderdi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA

Hakkında tahliye kararı verilen CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi\'nden çıktı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İstanbul İstinaf Mahkemesi\'nin MİT TIR\'ları davasında Enis Berberoğlu\'na, \"Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak\" suçundan verdiği 5 yıl 10 aylık hapis cezasını onadı. Daire, onama kararı ile birlikte Berberoğlu\'nun tahliyesine karar verdi.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Tahliye kararının ardından Berberoğlu saat 19.15 sıralarında cezaevinden çıktı. Berberoğlu\'nu cezaevinin önünde kendisini bekleyen partililer karşıladı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Berberoğlu, \"Bir CHP milletvekili olarak Maltepe Cezaevi\'ne girdim, yine bir milletvekili olarak dışarı çıkıyorum. Yaşadığımız 16 aylık süreç, Türkiye\'nin karar vermesini gerektirecek bir süreç. Beni mazur görün, birkaç gün aileme, partime bir danışayım, bundan sonraki hareket tarzımı bir anlayayım. İlginize çok teşekkür ederim, eski meslektaşlarım. Medyanın Maltepe Cezaevi\'nde beni hiç yalnız bırakmadığının farkındayım. 16 aydır tecritte yaşıyorum. Dolayısıyla az konuştum, siz de alışın.\" dedi.

AİLESİYLE HASRET GİDERDİ

Enis Berberoğlu, tahliye sonrası ailesiyle bir araya geldi. Berberoğlu eşi Oya Berberoğlu\'na sarılarak hasret giderdi. Berberoğlu burada yaptığı açıklamada, \"Benim açımdan talihsiz bir durumdu. Türkiye açısından da pek parlak bir durum değil. Bir gazete haberi yüzünden 16 ay hapis yattım. 16 ay boyunca bir tek mahkumla karşılaşmadan tecrit hayatı yaşadım. Ama Maltepe Cezaevi\'ne de huzurunuzda teşekkür ediyorum. Gerçekten bir devlet ciddiyeti ve devlet mesafesinde davrandılar bana. Bundan sonra siyaseten hayat beni nereye götürürse başımın üstünde yeri var\" ifadelerini kullandı. Oya Berberoğlu, \"Cezaevinde Enis\'in bana yaptırdığı Fenerbahçe armalı çanta\" diyerek elindekini basın mensuplarına gösterdi.

PARTİLİLERLE ÇAY İÇTİ

Berberoğlu, yakındaki bir çay bahçesine giderek partililerle bir araya geldi. Partililerle çay içen Berberoğlu, basın mensuplarına, \"Sabah kalktığımızda mahpustuk, akşam sizlerle beraber çay içiyoruz.\" açıklamasını yaptı.

\"Bunu bekliyor muydunuz?\" şeklindeki soruya Berberoğlu, \"Hayır. Garip bir yargılama oldu.\" şeklinde cevap verdi. Bir soru üzerine

Berberoğlu, \"Genel Başkanla görüştüm. Geçmiş olsun dedi, çıktığım için tebrik etti.\" dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Enis Berberoğlu, durdurulan MİT TIR\'larına ilişkin görüntüleri Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar\'a ileterek yayınlattığı gerekçesi ile, \"Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak\" suçundan yargılandığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 14 Haziran 2017 tarihinde 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Berberoğlu karar ile birlikte tutuklanmıştı.

14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin bu kararı İstinaf Mahkemesi\'ne gönderildi. Davaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 13 Şubat 2018 tarihinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin kararını kaldırarak yeni hüküm kurdu. 2. Ceza Dairesi, Berberoğlu\'nu 5 yıl 10 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Berberoğlu\'nun avukatları bu cezayı Yargıtay\'a taşımışlardı.

Görüntü Dökümü:

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-Berberoğlu\'nun cezaevinden çıkışı

-Basın mensuplarına açıklaması

-Araca binmesi

-Berberoğlu\'un eşine sarılması

-Çay bahçesinde partililerle oturması

-Açıklamaları

21.09.2018 - 01.56 Haber Kodu : 180921010_

20.09.2018 - 23.11 Haber Kodu : 180920234



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2 - KILIÇDAROĞLU BERBEROĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ

Mehmet İlkay Özer - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Enis Berberoğlu\'nun bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında verilen tahliye kararının ardından cezaevinden çıkan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, ile Bakırköy\'de bulunan bir otelde bir araya geldi. Saat 22.15 sıralarında otele gelen Kılıçdaroğlu\'nu, Berberoğlu kapıda karşıladı. Kılıçdaroğlu ile Berberoğlu birbirlerine sarılarak hasret giderdi. Ardından otele giriş yaptılar.

Görüntü dökümü:

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-Berberoğlu\'nun otel girişinde beklemesi

-Kılıçdaroğlu\'nun gelişi

-Birbirlerine sarılması

-Otele girişleri

20.09.2018 - 22.28 Haber Kodu : 180920228

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3- AZERİ İŞ ADAMI İSMAİLOV SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Murat SOLAK- Hüseyin COŞKUN-İSTANBUL DHA

Bakırköy\'de, ofisinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Azeri iş adamı Etimad İsmailov Florya Yeni Camisinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. İsmayilov\'un cenazesi defnedilmek üzere ülkesi Azerbaycan\'a gönderildi.

Azeri iş adamı Etimad İsmailov önceki akşam Florya\'da bulunan ofisinde ortağı tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. İsmailov için dün ikindi vakti Florya Yeni Camisinde tören düzenlendi. Törende İsmailov\'un eşi Star Gazetesi köşe yazarı Sevil Nuriyeva taziyeleri kabul etti. Törene eski Başbakanlaradan Ahmet Davutoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile İsmailov\'un yakınları katıldı. İkindi namazının ardından İsmailov için helallik alındı. Daha sonra İsmailov için cenaze namazı kılındı. Ülkesi Azerbaycan\'da defnedilecek olan İsmailov\'un cenazesi Atatürk Havalimanı\'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Taziyeleri kabul eden eşi

-Mustafa Çalışkan\'ın gelmesi

-Taziyede bulunması

-Ahmet Davutoğlu\'nun taziyede bulunması

-Helallik alınması

-Cenaze namazıTabutun omuzlanması

-Genel ve detaylar

20.09.2018 - 18.04 Haber Kodu : 180920197

