DHA İSTANBUL - HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.00

-Başbakan Binali Yıldırım, medya temsilcileriyle bir araya gelecek. Vahdettin Köşkü

13.21

-Özden Örnek\'in oğlu Burak Örnek\'in cenazesi öğle namazına müteakip Levent Camii\'nden kaldırılacak.

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1

1- MEHMETÇİK İÇİN DUA DESTEĞİ (1)

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL DHA

Afrin sınır ötesi \"Zeytin Dalı Harekatı\"nın zaferle sonuçlanması için sabah namazı öncesi Mehmetçik için camilerde Fetih Suresi okundu.

Görüntü dökümü:

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-Eyüp Sultan Camii\'nde dua okunması

-Genel ve detay görüntüler

21.01.2018 - 07.52 Haber Kodu : 180121024

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2- (ÖZEL) ATAŞEHİR\'DE HALK OTOBÜSÜ KAZASI: 6 YARALI

* Ataşehir\'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan özel halk otobüsü, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra, kahvehane duvarına vurdu. Olası bir faciadan dönülen kazada, kahvehanede oturanlar yara almadan kurtulurken, otobüsteki 6 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Ali Kerem BENGİ/İstanbul, (DHA)

Ataşehir\'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan özel halk otobüsü, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra, kahvehane duvarına vurdu. Olası bir faciadan dönülen kazada, kahvehanede oturanlar yara almadan kurtulurken, otobüsteki 6 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Olay, İnönü Mahallesi Kayışdağı Yolu Caddesi Su Deposu mevkiinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy-Ferhatpaşa seferini yapan özel halk otobüsü şoförü Ahmet A., durakta yolcu bıraktıktan sonra kavşaktaki ışıklarda durdu. Ahmet A., yeşil yanmasının ardından harekete geçmek için gaza bastı. Bir anda hızlanan otobüs kontrolden çıkarak kaldırıma yöneldi. Otobüs, dört katlı bir binanın girişindeki kahvehaneye girmek üzereyken park halindeki bir otomobile çarptı. Yön değiştiren özel halk otobüsü, iki otomobile daha çarptıktan sonra kahvehanenin dış kolonuna vurarak durdu.

6 YOLCU HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Kahvehanedekilerin şans eseri yara almadan kurtulduğu kazada otobüs içinde savrulan 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralıların ilk yardımına kahvehanede oturanlar ve çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sırasında, kahvehanede bulunan Arif Limon, \"İçeride oturuyordum, arkadaşlarla çay içiyorduk. Bir anda gürültü koptu. Dedik ki; \'herhalde deprem oldu.\' Sonra baktığımızda, kıraathaneye otobüs geliyor. Biz kendimizi yere attık. Burada yaralanan olmadı da dışarda 6 yaralı vardı. Biz şöforle konuştuk. Bizde şok içerisindeydik şoför polise ifade verirken zaten kendisi çok titriyordu anlatırken. \'Kırmızı durdum\' dedi. Daha sonrasında \'yeşil ışık yanınca gaza bastım araba bir anda kontrolden çıktı\' diyor. \'Bir anda hızlandı araba. İmdatı çektim yine de kurtaramadım\' diyor.Zaten Kıraathanenin önünde bizim bir arkadaşımızın arabası vardı. Park halindeydi. Park halinde bulunan araca çapmasıyla bir anda yön değiştirek diğer tarafa giriyor. Yoksa zaten kıraathaneye girecekti otobüs. Bizi park halinde bulunan araba kurtardı. İçerisi insan doluydu. Burada büyük bir katilam olacaktı. Allah kurtardı bizi\" diye konuştu. Özel halk otobüsünün ilk olarak çarptığı otomobilin sahibi Mehmet Değirmenci ise \"Araba zarar gördü. Arabanın zarar görmesi önemli değil. Benim arabam olmasaydı içerideki arkadaşlar canından olabilirdi\" dedi.



Görüntü Dökümü

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-Kıraathaneye giren otobüs

-Trafik lambaları ve işaretleri

-Otobüsün çevresinde bulunan vatandaşlar

-Çekici yardımıyla otobüs çekilmesi

-Otobüs kaldırılması için vatandaşların yardımları

-Vatandaşlarla röp.

-Otobüsün içerisi

-Polis ekipleri

-Genel ve detaylar

21.01.2018 - 01.16 Haber Kodu : 180121008

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3- EMİNE ERDOĞAN: MİLLİ GELİRE ORANLA TÜRKİYE DÜNYADA EN ÇOK İNSANİ YARDIM YAPAN ÜLKEDİR

* Emine Erdoğan;

\"Elimiz 15 yıldır Afrika\'nın üzerinde. Somali\'yi bir çok güvenlik tehdidine rağmen defalarca ziyaret ettik. Keza daha önce hiç bir Cumhurbaşkanının, devlet başkanının gitmediği ülkelere gittik. Çok şükür ki Afrika halklarının kalbini, güvenini kazandık\"

\"Kuraklık Afrika\'nın kaderi olabilir. Ama açlıktan ölüm, kader değil. Kitlesel ölümler kader değildir. Afrika\'nın siyasi istikrarı için uluslararası kurumları harekete geçirmek kadar Afrika halklarına özgüven aşılamak durumundayız\"

\"Milli gelire oranla Türkiye dünyada en çok insani yardım yapan ülkedir. Aslında bu şaşırtıcı değil. Leyleklerin beslenmesi için vakıf kuran, yoksul genç kızlara çeyiz hazırlamayı sorumluluk olarak gören bir kültürün mirasçıları için bu hiç sürpriz değildir\"

* Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya;

\"Bugün Afrin\'de \'Zeytindalı\' operasyonu başladı. Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın diyorum. Aldığımız haberlere göre 113 hedefe yapılan atışların 108\'inin vurulduğunu öğrendik\"

\"Diyanet İşleri Başkanlığımız bu akşam Fetih sureleri okutacakmış camilerde. Bu çok güzel ve anlamlı. Bizler de çokça dua edelim. Biz sınır boyunda, ülkemizin hemen yanı başında terör koridoruna asla ve asla izin veremeyiz. Tamamen ülkemizi koruma amaçlı yaptığımız bu operasyonda inanıyorum ki başarılı olacağız\"

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Kızılay, Arakan, Etiyopya ve Suriye\'deki ihtiyaç sahiplerinin yararına \'Mazlum Coğrafyalara Umut Olmak\' temalı program düzenledi. Beşiktaş\'ta bulunan bir otelde düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Kızılay İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım\'ın da bulunduğu bir çok davetli katıldı.

\"KARDEŞLERİMİZ İÇİN BİR FİTİLİ ATEŞLEDİNİZ, BİZE DÜŞEN BU AYDINLIĞI BÜYÜTMEKTİR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, programda katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı. Sözlerine, \"Arakan, Etiyopya ve Suriye\'deki ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz için bir fitili ateşlediniz. Bize düşen bu aydınlığı büyütmektir\" diyerek başlayan Erdoğan şöyle devam etti: Dinimiz bize hayırda yarışmayı ve aynı zamanda hayrı geciktirmemeyi öğütler. Bu tavsiye bize hayrın nerede olduğunu bilme sorumluluğu yükler. Bilmenin sorumluluğu ise kalbimizi mazlumlara açmaktır. Afrika\'daki açlıktan, Suriye\'deki zulümden, Arakan\'daki gelişmelerden haberdarsak, yapmamız gereken elimizdekini paylaşmaktır. Ne mutlu ki bu konuda duyarlı, cömert bir milletimiz var. Önemli olan bu hasbi ruhları örgütleyebilmektir. Yardım bekleyen eli, bizim müsait olduğumuzda değil, muhatabımızın ihtiyaç duyduğu anda tutmak son derece değerlidir. İşte sivil toplum kuruluşlarımız bu nedenle varlar. Yüce gönüllü milletimizin hayırlarını doğru planlayarak, ihtiyaç sahiplerine zamanında ulaştırmak için varsınız. Kızılay\'ımız başta olmak üzere MÜSİAD gibi hayra koşan hayırda yarışan kuruluşlarımız, mazlumlara uzanan kollarımızdır. MÜSİAD ve Kızılay işbirliği ile gerçekleşen bu hayır yemeği tanıyıp, bilmesek de dinimizin bize kardeş kıldığı insanlara uzatılan dostluk eli olacaktır\"

\"ÇOK ŞÜKÜR Kİ AFRİKA HALKLARININ KALBİNİ, GÜVENİNİ KAZANDIK\"

Erdoğan, Türkiye olarak Afrika halklarına umut olunduğuna değinerek, \"Türkiye Cumhuriyeti Devleti adeta bir pergel gibi yer küreyi dolaşarak, tüm dünyayı farkındalık alanı haline getirmiştir. Elimiz 15 yıldır Afrika\'nın üzerinde. Somali\'yi bir çok güvenlik tehdidine rağmen defalarca ziyaret ettik. Keza daha önce hiç bir Cumhurbaşkanının, devlet başkanının gitmediği ülkelere gittik. Çok şükür ki Afrika halklarının kalbini, güvenini kazandık. Sömürgecilik emellerinden uzak, tamamen insani amaçlar için orada olduğumuzu hepsi biliyor. İş adamlarımız kazan, kazan ilkesiyle yatırım yaparak, Afrika halklarına umut veriyorlar. Bu ziyaretler Afrika\'nın hiç bilinmeyen tarihini gün yüzüne çıkarıyor. Batının istilasına uğramış coğrafyalar kendi zenginliklerinin, güçlerinin farkına varıyorlar. Sizlerin yardımları da aynı nehre akıyor. Devletimizin çabasını besleyip, büyütüyorsunuz. İnsanlık deryasına bıraktığımız her damla geniş alanlara titreşimler yayıyor. Kuraklık Afrika\'nın kaderi olabilir. Ama açlıktan ölüm, kader değil. Kitlesel ölümler kader değildir. Afrika\'nın siyasi istikrarı için uluslararası kurumları harekete geçirmek kadar Afrika halklarına özgüven aşılamak durumundayız. Ellerinden tutup, kaldırmalıyız onları. Bu nedenle balık vermekten çok balık tutmayı öğretme çabasındayız\" diye konuştu.

\"ARAKAN KONUSUNDA ULUSLARARASI TOPLUMU HAREKETLENDİRDİK\"

Emine Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: İnsani yardım alanında Türkiye\'nin öncü bir alanı var. Milli gelire oranla Türkiye dünyada en çok insani yardım yapan ülkedir. Aslında bu şaşırtıcı değil. Leyleklerin beslenmesi için vakıf kuran, yoksul genç kızlara çeyiz hazırlamayı sorumluluk olarak gören bir kültürün mirasçıları için bu hiç sürpriz değildir. Bu tarihi refleksle Arakan\'ın sesini duyuyoruz. 2012 yılında Myanmar\'a yaptığım ziyaretin ikincisini geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirdim. Evi yakılmış, tecavüze uğramış, eşi ve çocuğu gözünün önünde öldürülmüş kadınların hikayesini dinledim. Duymak ve bilmek heyetimize yeni sorumluluklar yükledi. Devlet ve sivil toplum kuruluşlarımızın omuz vermesiyle Arakan konusunda uluslararası toplumu hareketlendirdik. Hepinizin bildiği gibi 3 milyon mülteciyi misafir ediyoruz. 1 milyon 300 bini kadınlardan oluşan Suriyeli mülteci kardeşlerimiz artık bir parçamız oldular. 150 binin üzerinde çocuk doğdu ülkemizde. Bu kadınların ve çocukların ihtiyaçlarını düşünebiliyor musunuz? Biraz empati yapabilirsek bizden bekleneni daha iyi görürüz. Sahip olduğumuz her şeyin bize emanet olduğunu daha iyi idrak ederiz.

BAKAN KAYA: ÜLKEMİZİN HEMEN YANI BAŞINDA TERÖR KORİDORUNA ASLA İZİN VEREMEYİZ

Emine Erdoğan\'ın ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya söz aldı. Bakan Kaya bügün Afrin\'e başlatılan \'Zeytin dalı\' operasyonuyla ilgili, \"Bugün Afrin\'de \'Zeytindalı\' operasyonu başladı. Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın diyorum. Aldığımız haberlere göre 113 hedefe yapılan atışların 108\'inin vurulduğunu öğrendik. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu akşam Fetih sureleri okutacakmış camilerde. Bu çok güzel ve anlamlı. Bizler de çokça dua edelim. Biz sınır boyunda, ülkemizin hemen yanı başında terör koridoruna asla ve asla izin veremeyiz. Tamamen ülkemizi koruma amaçlı yaptığımız bu operasyonda inanıyorum ki başarılı olacağız\" ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN\'A ANLAMLI HEDİYE

Konuşmaların ardından, Tüsiad Başkanı ve Kızılay Başkanı Emine Erdoğan\'a hediye takdiminde bulundu. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Emine Erdoğan\'a Suriyeli ve Arakanlı çocukların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan\'a yazdıkları mektupları hediye etti.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detaylar

-Konuşmacılardan detaylar

-Emine Erdoğan\'ın konuşması

-Bakan Kaya\'nın açıklamaları

-Hediye takdiminden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

21.01.2018 - 00.18 Haber Kodu : 180121001

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4- ŞİŞLİ\'DE CİP ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Şişli Büyükdere Caddesi\'nde lüks bir cip henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Sürücü ve yanındaki arkadaşı araçtan inerek yanmaktan kurtulurken cip tamamen kullanılmaz hale geldi. Olay, saat 20.30 sıralarında Büyükdere Caddesi\'nde bir AVM önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 FM 798 plakalı cipin sürücüsü Berkay Berk Levent\'ten Zincirlikuyu yönünde ilerlerken aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Berk, yanındaki arkadaşıyla birlikte araçtan inerek motor kısmını kontrol etmek istedi. Yangın tüpünü de yanına alan Berk kaputu açınca birden alevler yükseldi. Alevlere müdahale etmeye çalışan sürücü başarlı olamayınca aracın yanışını gözyaşları içinde izledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Söndürme çalışmaları sırasında polisin güvenlik amacıyla caddeyi kapatması üzerine caddede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Olayı gören Sıla Polat adlı vatandaş ise şöyle konuştu: \"Bir anda etraf aydınlandı. Arkadaşıma \'Ne oldu?\' diye sordum. Bir anda patlama olunca arabanın etrafında insan yoğunluğu vardı. Yaralanan olmadı Allahtan. Araç sürücü ağlıyordu. Bizde üzüldük gerçekten benimle bile içim parçalandı zor yani\"



Görüntü Dökümü

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Aracın alev alev yanması

(AKTÜEL)

-Olay yeri

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Oluşan trafik

-Araç sahibi polislerle konuşması (Siyah montlu)

-Görgü tanıyla röp.

-Kullanılmaz hale gelen araba

-Aracın yanması izleyen vatandaşlar

-Genel ve detaylar

20.01.2018 - 22.32 Haber Kodu : 180120237

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5- (ÖZEL) PLAZA İNŞAATINDA YANGIN

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de bulunan 32 katlı bir plazanın inşaatında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kurulan semt pazarı nedeniyle ters yöne girerek yangın yerine ulaşırken yangın itfaiye ve çalışanlar tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın saat 18.30 sıralarında Sahrayıcedit Mahallesi Batman Sokak üzerinde buluna bir plaza inşaatında meydana geldi. 32 katlı plaza inşaatından dumanları gören çalışanlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle kısa süreli korku ve panik yaşandı. Çalışanlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. İtfaiye ekipleri inşaatın bulunduğu sokak üzerinde semt pazarının kurulmuş olması nedeniyle D-100 karayolunda ters yöne girerek yangın yerine ulaşabildi. İtfaiye ekipleri yangın söndürme tüpleriyle asansöre binerek yangın olan kata çıktı. İtfaiye ve çalışanların yardımıyla yangın büyümeden söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

Görüntü dökümü:

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-Plaza inşattından görüntü

-Çıkan duman ve alev

-Çalışanların yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi

-İtifaiye ekiplerini yangın yerine ulaşmaya çalışması

-İtfaiyenin ters yönden yangın yerine gelmeye çalışması

-İtfaiyenin yangın söndürme tüpleriyle inşaata girmesi

-Yangına müdahalesi etmesi

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

20.01.2018 - 20.44 Haber Kodu : 180120217

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